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Trafik Sigortasında Uygulama Değişiyor: Büyüyen Zarara Şirketler Çözüm Buldu

Trafik Sigortasında Uygulama Değişiyor: Büyüyen Zarara Şirketler Çözüm Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 15:05

Geçen yıl zarar eden trafik sigortası şirketleri, bu yıl da zararın geçen yılı geçeceğini tahmin ediyor. Zor durumda kalan sigorta şirketleri, yeni dönemde kamu ile iş birliği yapma yoluna gidecek. Hürriyet Gazetesi'nde belirlenen detaylara göre 2025 yılında değişimin tamamlanması bekleniyor.

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Trafiğe çıkan milyonlarca sürücü için büyük bir öneme sahip olan trafik sigortası, sigorta şirketlerini ciddi zararlara sokuyor. 2023 yılını 13 milyar lira zararla kapatan şirketler, 2024 için de bu zararın 20 milyar lirayı aşacağına dair bir öngörüde bulunuyor.

Trafiğe çıkan milyonlarca sürücü için büyük bir öneme sahip olan trafik sigortası, sigorta şirketlerini ciddi zararlara sokuyor. 2023 yılını 13 milyar lira zararla kapatan şirketler, 2024 için de bu zararın 20 milyar lirayı aşacağına dair bir öngörüde bulunuyor.

Birçok şirket Zorunlu Trafik Sigortası'na kotalar uygulayarak tüketiciyi zorluyor. Zarar ettikleri için yapmaya yanaşmadıkları sigorta için çözüm arayan şirketler kapsam değişikliği ile zararı azaltmaya çalışıyor.

Birçok şirket Zorunlu Trafik Sigortası'na kotalar uygulayarak tüketiciyi zorluyor. Zarar ettikleri için yapmaya yanaşmadıkları sigorta için çözüm arayan şirketler kapsam değişikliği ile zararı azaltmaya çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre, sigorta şirketleri artık trafik sigortalarında yalnızca maddi hasarları karşılayacak. Yaralanmalar, uzuv kaybı ve ölüm gibi bedeni hasarlar içinse kamu ile iş birliği yapılarak bir havuz oluşturulacak. Vefat ve sakatlık tazminatları, bu kamu tarafından kurulan havuzdan ödenecek.

Hürriyet'in haberine göre, sigorta şirketleri artık trafik sigortalarında yalnızca maddi hasarları karşılayacak. Yaralanmalar, uzuv kaybı ve ölüm gibi bedeni hasarlar içinse kamu ile iş birliği yapılarak bir havuz oluşturulacak. Vefat ve sakatlık tazminatları, bu kamu tarafından kurulan havuzdan ödenecek.

Sigorta şirketleri, sattıkları her poliçede bedeni hasar için belirlenen primin belirli bir oranını havuza devredecek. Şirketlerin mali yapısına göre belirlenecek bu oranın ise yüzde 50 ile yüzde 80 arasında olması öngörülüyor.

Sigorta şirketleri, sattıkları her poliçede bedeni hasar için belirlenen primin belirli bir oranını havuza devredecek. Şirketlerin mali yapısına göre belirlenecek bu oranın ise yüzde 50 ile yüzde 80 arasında olması öngörülüyor.

Mevcut durumda vefat, sakatlık gibi bedeni hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu süreçler davalık olurken davaların uzun sürmesi de eksi olarak şirketlere yazılıyor.

Mevcut durumda vefat, sakatlık gibi bedeni hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu süreçler davalık olurken davaların uzun sürmesi de eksi olarak şirketlere yazılıyor.

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