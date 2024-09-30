Trafik Sigortasında Uygulama Değişiyor: Büyüyen Zarara Şirketler Çözüm Buldu

Geçen yıl zarar eden trafik sigortası şirketleri, bu yıl da zararın geçen yılı geçeceğini tahmin ediyor. Zor durumda kalan sigorta şirketleri, yeni dönemde kamu ile iş birliği yapma yoluna gidecek. Hürriyet Gazetesi'nde belirlenen detaylara göre 2025 yılında değişimin tamamlanması bekleniyor.