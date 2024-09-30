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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği'nden Çıkmak İçin Ödedikleri Miktarı Açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği'nden Çıkmak İçin Ödedikleri Miktarı Açıkladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
30.09.2024 - 17:41

Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği'nden çıktığını açıklayan Trabzonspor, bu hamleyi yapan ilk Süper Lig ekibi olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve Bankalar Birliği'nden çıkmak için ne kadar ödeme yaptıklarını açıkladı.

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A Spor'a röportaj veren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktardı.

A Spor'a röportaj veren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktardı.

Bu tutarın faizlerle beraber toplamda 2.1 milyar TL civarına tekabül ettiğini dile getiren Ertuğrul Doğan, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük stat sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını ve bu sayede 50 milyon Euro'luk gelir elde ettiklerini açıkladı.

Bu tutarın faizlerle beraber toplamda 2.1 milyar TL civarına tekabül ettiğini dile getiren Ertuğrul Doğan, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük stat sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını ve bu sayede 50 milyon Euro'luk gelir elde ettiklerini açıkladı.

Trabzonspor'un satılıp satılmayacağıyla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, geldikleri günden bu yana bilançoyu ciddi anlamda iyileştirdiklerini ve Trabzonspor'a yabancı yatırımcıların ilgisinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Trabzonspor'un satılıp satılmayacağıyla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, geldikleri günden bu yana bilançoyu ciddi anlamda iyileştirdiklerini ve Trabzonspor'a yabancı yatırımcıların ilgisinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Henüz netlik kazanmamış olsa da önemli bir yatırım grubunun bordo mavililere ortaklık için resmi başvuruda bulunduğunu belirten Ertuğrul Doğan, bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Trabzonspor'un satılmasına karşı olduğunu da aktardı.

Henüz netlik kazanmamış olsa da önemli bir yatırım grubunun bordo mavililere ortaklık için resmi başvuruda bulunduğunu belirten Ertuğrul Doğan, bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Trabzonspor'un satılmasına karşı olduğunu da aktardı.

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