Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği'nden Çıkmak İçin Ödedikleri Miktarı Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği'nden çıktığını açıklayan Trabzonspor, bu hamleyi yapan ilk Süper Lig ekibi olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve Bankalar Birliği'nden çıkmak için ne kadar ödeme yaptıklarını açıkladı.

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