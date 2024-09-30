Antoine Griezmann'dan Beklenmedik Karar: Fransa Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı!
Antoine Griezmann'dan Beklenmedik Karar: Fransa Milli Takımı'nı Resmen Bıraktı!
Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann sürpriz bir karar aldı. Bu sezon 9 maçta forma giyen ve bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans gösteren 33 yaşındaki Fransız golcü, milli takımı bıraktığını açıkladı.
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Fransa Milli Takımı ile tam 137 maçta boy gösteren Griezmann, milli takım kariyerinde toplam 44 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.
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Ayrıca 2016 yılında Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen Griezmann, Fransa U19 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası kazanmıştı. Başarılarla dolu bir milli takım kariyeri olan yıldız golcünün milli takımla ilgili aldığı son karar herkes için sürpriz oldu.
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