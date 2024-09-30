Kasımpaşa Maçında Sakatlanan Osimhen'de Son Durum: Rigas Skola Deplasmanında Dinlendirilecek
Kasımpaşa Maçında Sakatlanan Osimhen'de Son Durum: Rigas Skola Deplasmanında Dinlendirilecek
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız golcünün sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz cumartesi günü Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan şok bir beraberlikle ayrılmıştı.
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Sahanın yıldızlarından biri olan Osimhen, iyi performansını 2 golle taçlandırarak takımına büyük bir katkı yapmıştı.
Fakat dünyaca ünlü yıldız, ilk devrenin sonlarına doğru arka adelesinde sertlik hissettiği için yerini Mertens'e bırakmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin üzerine Galatasaraylı taraftarlar bir hayli korkmuştu.
Maç sonu sakatlığıyla ilgili konuşan Osimhen, sakatlığının ciddi olmadığını ve performans kaygısından ötürü kendi isteğiyle oyundan alınmak istediğini ifade etmişti.
Son çekilen MR'da ise herhangi bir probleme rastlanmadığı ve yıldız golcünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Osimhen'in, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak Rigas Skola maçında tedbir amaçlı dinlendirilmesi bekleniyor.
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