Tottenham Teknik Direktörü Ange: Türkiye ile Bağımız Var
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi final maçının öncesinde konuk olduğu TRT SPOR'da kökenlerinin Türkiye'ye dayandığını açıkladı. Postecoglou, 'soyadımız bunu gösteriyor' dedi.
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"Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var."
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