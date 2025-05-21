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Tottenham Teknik Direktörü Ange: Türkiye ile Bağımız Var

Tottenham Teknik Direktörü Ange: Türkiye ile Bağımız Var

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 12:57

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi final maçının öncesinde konuk olduğu TRT SPOR'da kökenlerinin Türkiye'ye dayandığını açıkladı. Postecoglou, 'soyadımız bunu gösteriyor' dedi.

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"Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var."

Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Tottenham ile Manchester United'ın karşı karşıya geleceği final mücadelesi, bu akşam (21 Mayıs) saat 22.00'da başlayacak. İki İngiliz takımının kupa karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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