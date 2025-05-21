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Osimhen'den Galatasaraylıları Sevindirecek Haber Geldi

Osimhen'den Galatasaraylıları Sevindirecek Haber Geldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 12:02

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in geleceği, futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için büyük çaba sarf ederken, Osimhen sezonun sona ermesiyle birlikte kararını vereceğini açıklamıştı. 

İtalya basınından Il Mattino, 26 yaşındaki yıldızın Juventus’un teklifini geri çevirdiğini yazdı.

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Juventus'un Osimhen'i transfer etmek için 85 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilmişti

Juventus'un Osimhen'i transfer etmek için 85 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilmişti

İtalya basınından Corriere dello Sport kaynaklı haberde, Tudor’un çalıştırdığı Juventus’un, Osimhen için Napoli’ye, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bile üzerine çıkan bir teklif yaptığı belirtilmişti. Haberde, siyah-beyazlı kulübün Napoli’ye tam 85 milyon euro önerdiği aktarılmıştı.

Osimhen'in Juventus'u reddetti

Osimhen'in Juventus'u reddetti

Bugün (21 Mayıs) İtalya basınından Il Mattino'da yer alan haberde ise Osimhen'in, Juventus’tan gelen teklifi reddettiği aktarıldı. Haberde, yıldız golcünün, Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasından dolayı artık Türkiye’yi “geçici bir durak” olarak görmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'da para hazır

Galatasaray'da para hazır

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen'in bonservisini almak için gerekli bütçeyi hazırladıklarını söylemişti. Başkan Dursun Özbek de Milliyet'e yaptığı açıklamada 'Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek.' ifadelerini kullanmıştı.

Tarafların anlaşması halinde Galatasaray'ın Napoli'ye 65 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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