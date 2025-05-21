Osimhen'den Galatasaraylıları Sevindirecek Haber Geldi
Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in geleceği, futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için büyük çaba sarf ederken, Osimhen sezonun sona ermesiyle birlikte kararını vereceğini açıklamıştı.
İtalya basınından Il Mattino, 26 yaşındaki yıldızın Juventus’un teklifini geri çevirdiğini yazdı.
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Juventus'un Osimhen'i transfer etmek için 85 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilmişti
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Osimhen'in Juventus'u reddetti
Galatasaray'da para hazır
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