Osimhen'den Galatasaraylıları Sevindirecek Haber Geldi

İtalya basınından Corriere dello Sport kaynaklı haberde, Tudor’un çalıştırdığı Juventus’un, Osimhen için Napoli’ye, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bile üzerine çıkan bir teklif yaptığı belirtilmişti. Haberde, siyah-beyazlı kulübün Napoli’ye tam 85 milyon euro önerdiği aktarılmıştı.