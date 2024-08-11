Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı: Şampiyonada Üst Üste 12 Yarış Kazanarak Rekor Kırdı
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı: Şampiyonada Üst Üste 12 Yarış Kazanarak Rekor Kırdı
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Superpole yarışını kazanarak üst üste 12. galibiyetiyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda rekor kırdı.
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz’deki 7. etabında düzenlenen Superpole yarışında elde ettiği zaferle şampiyona tarihine adını yazdırdı.
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Portimao’daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde gerçekleşen mücadelede, Rokit BMW pilotu Toprak, 10 tur sonunda damalı bayrağı bir kez daha ilk sırada gördü.
27 yaşındaki sporcumuz, bu başarısıyla şampiyona da daha önce Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Razgatlıoğlu, zaferini Yusuf Dikeç pozuyla kutladı. 👇
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