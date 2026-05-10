Toksik Bir İlişki Anısına: Adele- Someone Like You

miray soysal
10.05.2026 - 22:01

Adele’in Someone Like You şarkısı, biten bir ilişkinin ardından içine atılan duyguların en sade ama en vurucu hâli gibi. Şarkının çıkış noktası da oldukça kişisel...

Hadi gel bu şarkıya biraz daha yakından bakalım👇🏻

Kendisinden 10 yaş büyük sevgilisi ile olan 18 aylık beraberliğinin bitmesinin üstünden henüz 24 saat geçmeden yapımcısını arayan Adele duygularını bir şarkıya aktarmak istediğini söyler... İşte hikaye böyle başlıyor...

Adele, eski sevgilisinin hayatına devam ettiğini ve hatta nişanlandığını öğrenince büyük bir sarsıntı yaşıyor. Söylenilene göre şarkının ilk dizelerini Hollywood’da, yatağının ucunda akustik gitarıyla yazmaya başlıyor. O anda ortaya çıkan şey yalnızca bir ayrılık şarkısı değil; geç kalmış bir vedanın, kırgınlığın ve kabullenmeye çalışmanın sesi oluyor.

Adele bu durumdan şöyle bahsediyor: 'İlişkimiz o kadar yoğundu ki evleneceğimizi düşünüyordum. Ama o asla böyle bir şey istemedi. Bu yüzden başka biriyle evlenmek istediğini öğrendiğimde, bu şimdiye kadar yaşadığım en korkunç duyguydu.' 'Ama yazdıktan sonra kendimi daha huzurlu hissettim. Beni özgürleştirdi. Dünyayla bu kadar yankı bulacağını düşünmemiştim! Bir daha asla böyle bir şarkı yazmayacağım. Sanırım bu şarkıyla tanınacağım.'

Adele parçaya kendi kalp kırıklığını taşıyor bu yüzden Someone Like You bugün hâlâ bu kadar çıplak ve sahici geliyor.

Şarkının asıl gücü de burada: Büyük cümleler kurmadan, kimseyi açık açık suçlamadan, insanın içini yakan bir vedayı anlatıyor.

“Senin gibi birini bulurum” derken bile unutamamayı, geride kalmayı ve kendini avutmaya çalışmayı hissettiriyor. Belki de bu yüzden Someone Like You, sadece Adele’in değil; sevdiği kişiyi kaybetmiş ama onu kalbinden bir türlü çıkaramamış herkesin şarkısı olarak kalıyor.

Efsaneyi tekrar dinleyelim o zaman!

Buraya da efsaneleşmiş canlı performansı bıraktık👇🏻

