TOKİ'den 43 İlde Büyük Kampanya: TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Hangi İllerde, Başvuru Ne Zaman?
TOKİ, birçok ilde satışa sunacağı arsalar için hazırlığa başladı. Geçtiğimiz yıllarda da uygulanan arsa satışı 2025 itibarıyla da yapılacak. Arsa satışları, müzayede yöntemiyle yapılacak. TOKİ arsa satışlarının müzayedesi İstanbul ve Ankara'da yapılacak ancak çevrim içi teklif verme olanağı da sağlanacak. TOKİ 2025 yılında 43 ilde toplam 383 arsa satacak.
Peki TOKİ 43 ildeki arsa satışı hangi illerde var?
İşte tüm detaylar...
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TOKİ 43 İlde Arsa Satışı 2025 Genel Bilgiler
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TOKİ 2025 Arsa Satışı Hangi İllerde?
TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Ne Zaman, Nerede?
TOKİ Arsa Satışı Teminat Bedelleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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