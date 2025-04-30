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TOKİ'den 43 İlde Büyük Kampanya: TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Hangi İllerde, Başvuru Ne Zaman?

TOKİ'den 43 İlde Büyük Kampanya: TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Hangi İllerde, Başvuru Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 10:06

TOKİ, birçok ilde satışa sunacağı arsalar için hazırlığa başladı. Geçtiğimiz yıllarda da uygulanan arsa satışı 2025 itibarıyla da yapılacak. Arsa satışları, müzayede yöntemiyle yapılacak. TOKİ arsa satışlarının müzayedesi İstanbul ve Ankara'da yapılacak ancak çevrim içi teklif verme olanağı da sağlanacak. TOKİ 2025 yılında 43 ilde toplam 383 arsa satacak. 

Peki TOKİ 43 ildeki arsa satışı hangi illerde var?

İşte tüm detaylar...

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TOKİ 43 İlde Arsa Satışı 2025 Genel Bilgiler

TOKİ 43 İlde Arsa Satışı 2025 Genel Bilgiler

TOKİ 43 ilde arsa satışı 2025, Mayıs ayında yapılacak. İki gün sürecek olan müzayede, İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Aday alıcıların açık artırmaya katılması için katılım teminatını ödemesi gerekecek. Katılım teminatı ise arsa miktarına göre belirlenecek ve farklılık gösterecek. Alıcılar için ödeme kolaylığı da sağlanacak. TOKİ 43 ilde arsa satışı, Türkiye'nin birçok bölgesindeki illerimizde gerçekleşecek.

TOKİ 2025 Arsa Satışı Hangi İllerde?

TOKİ 2025 Arsa Satışı Hangi İllerde?

TOKİ 2025 satışa çıkan arsaların bulunduğu iller:

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya

TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Ne Zaman, Nerede?

TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Ne Zaman, Nerede?

TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Arsa satışı müzayede ile gerçekleşecek. Müzayedenin yapılacağı adresler:

  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

  • Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

Alıcılar aynı zamanda internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ internet üzerinden arsa satışı için buraya tıklayınız.

TOKİ Arsa Satışı Teminat Bedelleri

TOKİ Arsa Satışı Teminat Bedelleri

Müzayede toplantısına katılacak kişilerin katılım teminatı aşağıdaki gibidir:

  • Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

  • Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

  • Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

  • Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

  • MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

  • Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL 

TOKİ Arsa Satışı Ödeme PlanıTOKİ alıcıları ilk olarak yüzde 25 peşinat ödeyecek. Kalan tutar da 24 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu plan, arsa sahibi olmak isteyenlere kolaylık sunacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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