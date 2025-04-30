TOKİ'den 43 İlde Büyük Kampanya: TOKİ 43 İlde Arsa Satışı Hangi İllerde, Başvuru Ne Zaman?

TOKİ 43 ilde arsa satışı 2025, Mayıs ayında yapılacak. İki gün sürecek olan müzayede, İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Aday alıcıların açık artırmaya katılması için katılım teminatını ödemesi gerekecek. Katılım teminatı ise arsa miktarına göre belirlenecek ve farklılık gösterecek. Alıcılar için ödeme kolaylığı da sağlanacak. TOKİ 43 ilde arsa satışı, Türkiye'nin birçok bölgesindeki illerimizde gerçekleşecek.