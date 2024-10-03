TOGG’un Yeni Modeli İlk Kez Sergilendi: 2025’te Piyasaya Çıkacak
TOGG’un Yeni Modeli İlk Kez Sergilendi: 2025’te Piyasaya Çıkacak
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Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG’un T10X modeli iç piyasada en çok tercih edilen elektrikli araçlardan biri olmayı başarmıştı.
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TOGG’un C segmenti sedan tipi aracı T10F de ilk kez Adana’da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te sergilendi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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hala bu sacmaliga inanan var mi..ben istersem simdi stutgartda ki mercedes fabrikasini gezebilirim ziyaretci karti ile...hadi gidin togg fabrikasini gezin..s... Devamını Gör
Arkadas hakli...Cünkü görülmesini istemiyorlar Italyadan Palet Palet parcalar geliyor ve Montaja geciliyor..Yerli üretim tamamen yalan.Sadece el emegi yerli ... Devamını Gör
Kendi kendine yangin cikaran araba.Sürüleri her an Itfayeye teyakkuzda olmasi lazim.Böyle bir arabyaa TOGG yabanci bir Finansör ariyor ortak ariyor..Hic güve... Devamını Gör
Hah, karnımızı doyurduk da bir Togg'umuz noksandı??😡😡😡😡