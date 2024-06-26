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"Türkiye'de Yılın Otomobili" Ödülü Bu Yılki Sahibine Kavuştu: 2024'ün En İyi Otomobili Yerli Togg T10X!

"Türkiye'de Yılın Otomobili" Ödülü Bu Yılki Sahibine Kavuştu: 2024'ün En İyi Otomobili Yerli Togg T10X!

otomobil Togg
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 14:49

Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananları belli oldu. Yerli Togg T10X 7 finalist arasından birinci seçildi.👇

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Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9.su gerçekleştirilen “Yılın Otomobili Ödülü”nün kazananı belli oldu.

Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9.su gerçekleştirilen “Yılın Otomobili Ödülü”nün kazananı belli oldu.

Şubat 2023 ila Şubat 2024 arasında ülkemizde satışa çıkan otomobiller üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 aday arasından kazanan araç, OGD üyeleri tarafından gerçekleştirilen testlerin ardından belirlendi.

Şubat 2023 ila Şubat 2024 arasında ülkemizde satışa çıkan otomobiller üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 aday arasından kazanan araç, OGD üyeleri tarafından gerçekleştirilen testlerin ardından belirlendi.

Ana ödül ile birlikte ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de kazananlar ödüllerine kavuştu.

Ana ödül ile birlikte ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de kazananlar ödüllerine kavuştu.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında teslimatlarına başlanan yerli elektrikli otomobil Togg T10X, 7 finalist arasından en yüksek puanı alarak Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı oldu.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında teslimatlarına başlanan yerli elektrikli otomobil Togg T10X, 7 finalist arasından en yüksek puanı alarak Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı oldu.

Yerli T10X, tasarım, yol tutuş, yakıt tüketimi, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterlerce değerlendirilen otomobiller arasından 2650 puan alarak ödülün yeni sahibi oldu.

Yerli T10X, tasarım, yol tutuş, yakıt tüketimi, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterlerce değerlendirilen otomobiller arasından 2650 puan alarak ödülün yeni sahibi oldu.

Finale kalan tüm otomobillerin aldığı puanlar ise şöyle:

1. Togg T10X: 2630 puan

2. Renault Austral: 2550 puan

3. Toyota CH-R: 2340 puan

4. Hyundai Ioniq 6: 2150 puan

5. Chery Tiggo 8 Pro: 2120 puan

6. BMW 5 Serisi: 2070 puan

7. Mercedes-Benz E Serisi: 1890 puan

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"Yılın Tasarımı Ödülü"nün kazananı, Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9 oldu.

"Yılın Tasarımı Ödülü"nün kazananı, Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9 oldu.

Otomobil endüstrisinde "Yılın İnovasyonu" ödülü ise Togg tarafından kullanıcıların T10X ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesi için geliştirilen Trumore uygulamasına gitti.

Otomobil endüstrisinde "Yılın İnovasyonu" ödülü ise Togg tarafından kullanıcıların T10X ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesi için geliştirilen Trumore uygulamasına gitti.

Son olarak, "Yılın Basın Lansmanı Ödülü" ise Renault tarafından yeni Austral modeli için düzenlenen etkinliğe verildi.

Son olarak, "Yılın Basın Lansmanı Ödülü" ise Renault tarafından yeni Austral modeli için düzenlenen etkinliğe verildi.

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