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Elon Musk'tan Çılgın Açıklama: Yeni Elektrikli Spor Otomobil Tesla Roadster, Havalanıp Uçabilecek!

Elon Musk'tan Çılgın Açıklama: Yeni Elektrikli Spor Otomobil Tesla Roadster, Havalanıp Uçabilecek!

Tesla otomobil Elon Musk
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 18:32

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen Tesla Roadster isimli yeni elektrikli spor otomobilin uçabileceğini iddia etti.👇

Kaynak: https://twitter.com/elonmusk/status/1...
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Elon Musk, CEO'su olduğu otomotiv markası Tesla'nın uzun bir süredir ertelenen Roadster isimli elektrikli aracı hakkında çılgın açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, CEO'su olduğu otomotiv markası Tesla'nın uzun bir süredir ertelenen Roadster isimli elektrikli aracı hakkında çılgın açıklamalarda bulundu.

Ünlü milyarder, X platformunda ilk olarak 2017 yılında "en yüksek performanslı Tesla modeli" unvanıyla görücüye çıkan aracın, büyük bir güncelleme ile birlikte uçabileceğini söyledi.

Ünlü milyarder, X platformunda ilk olarak 2017 yılında "en yüksek performanslı Tesla modeli" unvanıyla görücüye çıkan aracın, büyük bir güncelleme ile birlikte uçabileceğini söyledi.

İddialara göre Musk önderliğindeki Tesla, Roadster modeline ait "SpaceX" isimli özel bir versiyonun kısa bir süreliğine de olsa havada yol alabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

İddialara göre Musk önderliğindeki Tesla, Roadster modeline ait "SpaceX" isimli özel bir versiyonun kısa bir süreliğine de olsa havada yol alabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Musk'ın açıklamalarıyla tekrardan gündeme gelen yeni Tesla Roadster'ın 2020 yılında satışa sunulması bekleniyordu.

Musk'ın açıklamalarıyla tekrardan gündeme gelen yeni Tesla Roadster'ın 2020 yılında satışa sunulması bekleniyordu.

Şimdi ise markanın diğer projelere öncelik vermesi nedeniyle birkaç yıl ertelenen yeni otomobilin tekrardan tasarlanıp 2025 yılında üretilmesi planlanıyor.

Şimdi ise markanın diğer projelere öncelik vermesi nedeniyle birkaç yıl ertelenen yeni otomobilin tekrardan tasarlanıp 2025 yılında üretilmesi planlanıyor.
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