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Tesl Cybertruck Teslimatları Tekrardan Ertelendi: Bu Kez Cam Sileceklerinde Sorun Yaşanıyor!

Tesl Cybertruck Teslimatları Tekrardan Ertelendi: Bu Kez Cam Sileceklerinde Sorun Yaşanıyor!

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 17:13

Tesla, yeni elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın teslimatlarını bir hafta daha erteledi. Edinilen bilgilere göre yeni araç, bu kez de cam sileceğindeki yaşanan sorunlar nedeniyle sahiplerine ulaştırılamadı.👇

Kaynak: https://www.digitaltrends.com/cars/cy...
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Tesla'nın yıllar boyunca piyasaya süremediği yeni elektrikli pick-up modeli Tesla Cybertruck hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tesla'nın yıllar boyunca piyasaya süremediği yeni elektrikli pick-up modeli Tesla Cybertruck hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda teslimat sürecine başlanan ancak çeşitli arızalar nedeniyle hala tüm sahiplerine ulaştırılamayan yeni aracın sevkiyatları en az bir hafta daha ertelendi.

Geçtiğimiz aylarda teslimat sürecine başlanan ancak çeşitli arızalar nedeniyle hala tüm sahiplerine ulaştırılamayan yeni aracın sevkiyatları en az bir hafta daha ertelendi.

Cybertruck sahipleri, elektrikli otomobilin tekrardan ertelenmesine neden olan arızanın cam sileceklerinde yaşandığını iddia ediyor.

Cybertruck sahipleri, elektrikli otomobilin tekrardan ertelenmesine neden olan arızanın cam sileceklerinde yaşandığını iddia ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Cybertruck'ın dev cam sileceklerinin motorunda bir güvenlik sorunu tespit eden Tesla, araçların sevkiyatlarını bir hafta daha erteleme kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre, Cybertruck'ın dev cam sileceklerinin motorunda bir güvenlik sorunu tespit eden Tesla, araçların sevkiyatlarını bir hafta daha erteleme kararı aldı.

Ayrıca, halihazırda sahiplerine teslim edilen bazı Tesla Cybertruck'ların da aynı sorundan muzdarip olduğu söyleniyor.

Ayrıca, halihazırda sahiplerine teslim edilen bazı Tesla Cybertruck'ların da aynı sorundan muzdarip olduğu söyleniyor.
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Uzmanlara göre, konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Tesla, ilerleyen süreçte şikayetlerin artması durumunda Cybertruck'lar için yeni bir geri çağırma programı oluşturabilir.

Uzmanlara göre, konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Tesla, ilerleyen süreçte şikayetlerin artması durumunda Cybertruck'lar için yeni bir geri çağırma programı oluşturabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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