Dünyanın İlk Elektrikli Ferrari Modeli 2026'da Piyasaya Sürülecek: Fiyatı Dudak Uçuklatan Cinsten!
Dünyanın İlk Elektrikli Ferrari Modeli 2026'da Piyasaya Sürülecek: Fiyatı Dudak Uçuklatan Cinsten!
Kaynak: https://www.reuters.com/business/auto...
2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ilk elektrikli Ferrari aracının dudak uçuklatan fiyatı gün yüzüne çıktı.👇
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Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk aracı ile ilgili yeni bilgiler otomotiv gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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Son olarak, 2026 yılında yollarda olması beklenen yeni otomobilin fiyatı, ünlü Reuters kaynakları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
İddialara göre, İtalyan markanın Maranello'da kurulan yeni fabrikasında üretilecek elektrikli Ferrari modeli, en az 500 bin euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak.
Dudak uçuklatan bu fiyatın altında ise, Ferrari'nin yeni aracı için benzersiz bir elektrik platformu geliştirmesi, maliyetli parça fiyatları ve tabii ki lüks markanın yüksek fiyat bandı gibi nedenler yatıyor.
Güncel söylentiler, İtalyan otomobil devinin yeni modelinde Tesla gibi rakiplerinden farklı olarak sürüş keyfine odaklanacağını ve heyecan verici bir sürüş deneyimi" sunacağını işaret ediyor.
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Maranello'daki yeni dev fabrikanın tam faaliyete geçiş yapması ile birlikte seri üretim sürecine girmesini beklediğimiz elektrikli Ferrari modelinin 2026 yılında piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz.
Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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