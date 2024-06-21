Xiaomi'nin Yeni Elektrikli SUV Modeli Kanlı Canlı Görüntülendi: Ferrari'den Esintiler Taşıyor!
Xiaomi'nin Yeni Elektrikli SUV Modeli Kanlı Canlı Görüntülendi: Ferrari'den Esintiler Taşıyor!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/06/20...
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin ardından üzerinde çalıştığı yeni elektrikli SUV modeli ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Paylaşılan görseller, yeni otomobilin Ferrari'nin Purosangue modeli ile büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koyuyor.👇
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Geçtiğimiz aylarda SU7 modeli ile otomobil pazarına giriş yapan Xiaomi, bir süredir yeni elektrikli araçları için çalışmalar yürütüyor.
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Çin merkezli teknoloji devi son olarak, MX11 kod adlı yeni bir elektrikli SUV modelini 2025 yılında piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdüyor.
Şirketin oldukça gizli bir şekilde geliştirdiği yeni SUV modeli, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi.
Yayımlanan görsellerde kamufle edilmiş yeni Xiaomi otomobilinin, şirketin ilk aracı SU7'den esintiler taşıdığını görebiliyoruz.
Eğimli tavan tasarımlı yeni SUV ayrıca, Ferrari ve Porsche gibi lüks markaların coupe SUV modelleriyle büyük benzerliklere sahip.
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Paylaşılan fotoğraflara bakacak olursak, Xiaomi'nin özellikle yeni otomobili için Ferrari imzalı ünlü Purosangue modelinden ilham aldığını söyleyebiliriz.
Çin’deki elektrikli araç yarışında güçlü satış rakamlarına ulaşmayı başaran Xiaomi'nin, MX11 kod adlı aracını 21 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile 2025’te resmi olarak tanıtması bekleniyor.
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