TOGG Servisinde Aracı Kaybolan Vatandaşın İsyanı: Sorun Çözülünce Paylaşımı Sildi
TOGG Servisinde Aracı Kaybolan Vatandaşın İsyanı: Sorun Çözülünce Paylaşımı Sildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keleş, paylaşımında 3 hafta boyunca aracının serviste kaldığını ve tüm aramalarına rağmen doğru düzgün cevap alamadığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaş ayrıca, aracı aldığından beri birçok sorunla karşılaştığını da ifade etti.
Talha Keleş’in paylaşımı 👇
Keleş sonrasında ise Togg marka aracı şikayet ettiği paylaşımını sildi ve sorunun çözüldüğünü paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın