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TOGG Servisinde Aracı Kaybolan Vatandaşın İsyanı: Sorun Çözülünce Paylaşımı Sildi

TOGG Servisinde Aracı Kaybolan Vatandaşın İsyanı: Sorun Çözülünce Paylaşımı Sildi

Togg
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 23:03 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 23:13

Özellikle Twitter’da AK Parti ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen Merkür Ajans Başkanı Talha Keleş, sahip olduğu Togg marka aracın serviste kaybolduğunu iddia ederek isyan etti. Keleş, sonrasında Togg yetkililerinin aradığını söyledi ve paylaşımını sildi.

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Keleş, paylaşımında 3 hafta boyunca aracının serviste kaldığını ve tüm aramalarına rağmen doğru düzgün cevap alamadığını iddia etti.

Keleş, paylaşımında 3 hafta boyunca aracının serviste kaldığını ve tüm aramalarına rağmen doğru düzgün cevap alamadığını iddia etti.

Vatandaş ayrıca, aracı aldığından beri birçok sorunla karşılaştığını da ifade etti.

Vatandaş ayrıca, aracı aldığından beri birçok sorunla karşılaştığını da ifade etti.

Talha Keleş’in paylaşımı 👇

Talha Keleş’in paylaşımı 👇

Keleş sonrasında ise Togg marka aracı şikayet ettiği paylaşımını sildi ve sorunun çözüldüğünü paylaştı.

Keleş sonrasında ise Togg marka aracı şikayet ettiği paylaşımını sildi ve sorunun çözüldüğünü paylaştı.
twitter.com

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