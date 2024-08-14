TOGG Servisinde Aracı Kaybolan Vatandaşın İsyanı: Sorun Çözülünce Paylaşımı Sildi

Özellikle Twitter’da AK Parti ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen Merkür Ajans Başkanı Talha Keleş, sahip olduğu Togg marka aracın serviste kaybolduğunu iddia ederek isyan etti. Keleş, sonrasında Togg yetkililerinin aradığını söyledi ve paylaşımını sildi.