Görüş Bildir
Haberler
Video
Togg'un Fastback Modeli T10F'in Test Sürüşleri Başladı: 'Her An Yollarda Görebilirsiniz'

Togg'un Fastback Modeli T10F'in Test Sürüşleri Başladı: 'Her An Yollarda Görebilirsiniz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 14:16

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un fastback modeli T10F'in mühendislik testleri başladı. Togg'un resmi X (Twitter) hesabından paylaşılan görüntülere, 'Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz' notu düşüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yakın bir zamanda yollara çıkması planlanan T10F modelinin mühendislik testlerinden görüntüler paylaşıldı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yakın bir zamanda yollara çıkması planlanan T10F modelinin mühendislik testlerinden görüntüler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda planlar neticesinde çalışmaların devam ettiği belirten Togg'un sosyal medya ekibi 'Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz:' notunu düştü. Paylaşım otomobil severleri heyecanlandırdı. İşte Togg T10F'in test görüntüleri; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın