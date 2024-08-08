Togg'un Fastback Modeli T10F'in Test Sürüşleri Başladı: 'Her An Yollarda Görebilirsiniz'

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un fastback modeli T10F'in mühendislik testleri başladı. Togg'un resmi X (Twitter) hesabından paylaşılan görüntülere, 'Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz' notu düşüldü.