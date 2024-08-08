Togg'un Fastback Modeli T10F'in Test Sürüşleri Başladı: 'Her An Yollarda Görebilirsiniz'

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un fastback modeli T10F'in mühendislik testleri başladı. Togg'un resmi X (Twitter) hesabından paylaşılan görüntülere, 'Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz' notu düşüldü.
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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yakın bir zamanda yollara çıkması planlanan T10F modelinin mühendislik testlerinden görüntüler paylaşıldı.
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Yapılan paylaşımda planlar neticesinde çalışmaların devam ettiği belirten Togg'un sosyal medya ekibi 'Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz:' notunu düştü. Paylaşım otomobil severleri heyecanlandırdı. İşte Togg T10F'in test görüntüleri; 📹
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