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Pastanede Fenalaşıp Yola Düştü, Üzerinden Araba Geçti! Talihsiz Adamın Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Pastanede Fenalaşıp Yola Düştü, Üzerinden Araba Geçti! Talihsiz Adamın Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 13:36

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Daha önce hastanede operasyon geçiren ve arkadaşlarıyla pastanede oturmaya giden adam aniden fenalaşarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir araç talihsiz adamın kafasının üzerinden geçti. Akıllara durgunluk veren olay sonrası hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. Daha önce geçirdiği bypass operasyonu öncesi pastanede arkadaşlarıyla buluşan H.Y. (64) aniden fenalaşarak oturduğu taburenin üstünden yola düştü.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. Daha önce geçirdiği bypass operasyonu öncesi pastanede arkadaşlarıyla buluşan H.Y. (64) aniden fenalaşarak oturduğu taburenin üstünden yola düştü.

Olayı fark eden arkadaşları hızlıca müdahale etmeye çalışsa da o sırada yoldan geçen bir araç H.Y.'yi fark edemeyerek kafasının üzerinden geçti. Olay sonrası 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan H.Y.'nin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler; 📹

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