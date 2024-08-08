Pastanede Fenalaşıp Yola Düştü, Üzerinden Araba Geçti! Talihsiz Adamın Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Daha önce hastanede operasyon geçiren ve arkadaşlarıyla pastanede oturmaya giden adam aniden fenalaşarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir araç talihsiz adamın kafasının üzerinden geçti. Akıllara durgunluk veren olay sonrası hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. Daha önce geçirdiği bypass operasyonu öncesi pastanede arkadaşlarıyla buluşan H.Y. (64) aniden fenalaşarak oturduğu taburenin üstünden yola düştü.
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Olayı fark eden arkadaşları hızlıca müdahale etmeye çalışsa da o sırada yoldan geçen bir araç H.Y.'yi fark edemeyerek kafasının üzerinden geçti. Olay sonrası 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan H.Y.'nin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler; 📹
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