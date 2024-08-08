Pastanede Fenalaşıp Yola Düştü, Üzerinden Araba Geçti! Talihsiz Adamın Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Daha önce hastanede operasyon geçiren ve arkadaşlarıyla pastanede oturmaya giden adam aniden fenalaşarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir araç talihsiz adamın kafasının üzerinden geçti. Akıllara durgunluk veren olay sonrası hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.