TOGG'un T10F Modelinin Görücüye Çıktığını Gören Vatandaş Ağladı

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te görücüye çıkan TOGG'un C segmenti sedan modeli T10F'i gören bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Hali hazırda TOGG'un SUV modelini kullandığını söyleyen vatandaş, 'Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi.' dedi.