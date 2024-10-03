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TOGG'un T10F Modelinin Görücüye Çıktığını Gören Vatandaş Ağladı

TOGG'un T10F Modelinin Görücüye Çıktığını Gören Vatandaş Ağladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 13:11

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te görücüye çıkan TOGG'un C segmenti sedan modeli T10F'i gören bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Hali hazırda TOGG'un SUV modelini kullandığını söyleyen vatandaş, 'Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi.' dedi.

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde görücüye çıkan TOGG'un T10F modeli sedan aracı vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde görücüye çıkan TOGG'un T10F modeli sedan aracı vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Aracı görmeye gelenlerden biri olan yaşlı adam, gözyaşlarını tutamadı. Hali hazırda TOGG kullanıcısı olduğunu söyleyen vatandaş, "Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi." dedi.

Aracı görmeye gelenlerden biri olan yaşlı adam, gözyaşlarını tutamadı. Hali hazırda TOGG kullanıcısı olduğunu söyleyen vatandaş, "Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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