TOGG Satılacak mı İddialarına Yönetim Kurulu Başkanından Yanıt Geldi: ''TOGG'un Satışı Gündemimizde Yok!''
TOGG Satılacak mı İddialarına Yönetim Kurulu Başkanından Yanıt Geldi: ''TOGG'un Satışı Gündemimizde Yok!''
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Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Tosyalı, TOGG'un satılacağı iddiaları üzerine, "Aksine, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek” diyerek küresel bir teknoloji markası olmayı hedeflediklerini söyledi.
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Yeni görevi sonrası satış iddialarının önüne geçmek için konuşan Tosyalı, “TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok.” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Satışların iyi gittiğini vurgulayan ve gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlayacaklarını belirten Tosyalı, sadece eylül ayında 2200 adet olmak üzere, bu yılın ilk 9 ayında 17 bin 49 araç satıldığını açıkladı.
Çin’in global otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine de değinen Tosyalı, “Biz geçen yıl Togg’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı.” diye konuştu.
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