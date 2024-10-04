Görüş Bildir
Haberler
Finans
TOGG Fiyat Listesi Ekim 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

etiket TOGG Fiyat Listesi Ekim 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Togg
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 23:25

Togg, T10X'in ardından yeni modeli olan sedan T10F'i duyurdu. T10F özellikleri merak konusu olurken Togg Ekim ayı fiyat listesi de araştırılıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, güncel Ekim fiyatlarını açıkladı. Peki TOGG T10X ne kadar? 

İşte Togg Ekim 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Togg Ne Kadar?

Togg Ne Kadar?

TOGG'un satışta olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Togg Ekim ayı fiyatları da belli oldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

TOGG T10X Fiyat Listesi Ekim 2024

TOGG T10X Fiyat Listesi Ekim 2024

  • V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Togg T10X Opsiyon Fiyatları

Togg T10X Opsiyon Fiyatları

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TL

  • Kış Paketi V2 20.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL

TOGG T10X Özellikleri

TOGG T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyat

Togg T10F Fiyat

Togg T10F modelinin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. 

2025 yılının Nisan ayından itibaren ön sipariş alınacağı ve yeni yılın ilk çeyreğinde T10F satışlarının başlayacağı belirtiliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın