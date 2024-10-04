TOGG Fiyat Listesi Ekim 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

TOGG'un satışta olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Togg Ekim ayı fiyatları da belli oldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.