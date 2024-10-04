TOGG Fiyat Listesi Ekim 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Togg, T10X'in ardından yeni modeli olan sedan T10F'i duyurdu. T10F özellikleri merak konusu olurken Togg Ekim ayı fiyat listesi de araştırılıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, güncel Ekim fiyatlarını açıkladı. Peki TOGG T10X ne kadar? İşte Togg Ekim 2024 güncel fiyat listesi.KaynakTOGG'un satışta olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Togg Ekim ayı fiyatları da belli oldu.Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TLV1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TLV2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TLTeknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TLKış Paketi V2 20.000 TL22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TLPanoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TLMeridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TLMotor Gücü:160 kWBeygir Gücü:218 HPTork:350 NmAzami Hız:180 km/s0-100 km/s:7.8 saniyeOrtalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100kmAğırlık:2126 kgBagaj Hacmi:441 litreMotor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)Togg T10F modelinin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılının Nisan ayından itibaren ön sipariş alınacağı ve yeni yılın ilk çeyreğinde T10F satışlarının başlayacağı belirtiliyor.
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