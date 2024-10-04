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Chery Fiyat Listesi Ekim 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

etiket Chery Fiyat Listesi Ekim 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 00:07

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery ülkemizdeki popülerliğini sürdürüyor. Türkiye'de en çok satan SUV markası olan Chery, fiyat listelerini güncelledi. Chery Ekim ayı satış fiyatları belli oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Chery Ekim güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Türkiye'de büyük bir popülariteye ulaşan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle dünya genelinde de ilgi çekmeye devam ediyor. Chery, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listesini duyurdu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Ekim fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Ekim fiyat listesi

  • Vision 1.650.000 TL

  • Intelligent 1.800.000 TL

  • Exceptional 1.925.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max fiyat listesi

  • Intelligent 1.820.000 TL

  • Exceptional 1.980.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi

  • Intelligent 2.055.000 TL

  • Exceptional 2.200.000 TL

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