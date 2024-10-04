Chery Fiyat Listesi Ekim 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Ekim 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery ülkemizdeki popülerliğini sürdürüyor. Türkiye'de en çok satan SUV markası olan Chery, fiyat listelerini güncelledi. Chery Ekim ayı satış fiyatları belli oldu.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar oldu?
İşte, Chery Ekim güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi
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