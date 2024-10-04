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Renault Fiyat Listesi Ekim 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

etiket Renault Fiyat Listesi Ekim 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Renault
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 23:40

Fransız otomobil devi Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında. Her ay fiyatları araştırılan Renault, Ekim ayının gelmesiyle güncel fiyatlarını açıkladı. Renault Ekim fiyat listesi, 4 Ekim itibarıyla güncellendi. Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu? 

İşte, Renault Ekim 2024 fiyat listesi.

Kaynak

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Renault fiyat listesi

Renault fiyat listesi
www.sixt.com.tr

Ekim ayının gelmesiyle güncel araba fiyat listeleri de gelmeye başladı. Renault'nun en temel modeli Clio, 1.189.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Ekim 2024

Renault Clio fiyat listesi Ekim 2024

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.189.900 TL

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.285.000 TL

  • Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.665.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Ekim 2024

Renault Captur fiyat listesi Ekim 2024

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 bg 1.595.000 TL

  • esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.695.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Ekim 2024

Renault Megane fiyat listesi Ekim 2024

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.546.900 TL

  • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.700.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.628.900 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.782.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Ekim 2024

Renault Austral fiyat listesi Ekim 2024

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.946.000 TL

  • techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 2.253.900 TL

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Renault Taliant fiyat listesi Ekim 2024

Renault Taliant fiyat listesi Ekim 2024
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.090.000 TL

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