Renault Fiyat Listesi Ekim 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Fransız otomobil devi Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında. Her ay fiyatları araştırılan Renault, Ekim ayının gelmesiyle güncel fiyatlarını açıkladı. Renault Ekim fiyat listesi, 4 Ekim itibarıyla güncellendi. Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu?

İşte, Renault Ekim 2024 fiyat listesi.

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