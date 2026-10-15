Tiyatronun Sinemadan Çok Daha Keyif Verdiği 12 An
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Sinemanın rahat koltukları, dev ekranı ve patlamış mısır kokusu akla gelince her şey tamam gibi gözüküyor. Ama aslında tiyatronun elinde sinemanın kolay kolay karşılık veremeyeceği çok önemli bir koz var. O da her şeyin sadece birkaç adım mesafede, tam olarak seyirci önünde yaşanması.
Bütün salonun aynı anda kahkaha atması gibi deneyimlerin bazıları sadece tiyatro sahnesinde yaşanıyor. İşte tiyatronun sinemadan çok daha keyifli olduğunu kanıtlayan 12 an!
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1. Perdenin ilk kez açıldığı o büyüleyici an.
2. Oyuncuyla ilk kez göz göze geldiğin o an.
3. Etkinlik programının çok zengin olduğunu keşfettiğin an.
4. Bütün salonun aynı anda tepki verdiği o an.
5. Karşında gerçekten sanat icra edildiğini anladığın o an.
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6. Oyuncunun seyirciye laf attığı o an.
7. Doğaçlamanın önemini anladığın o an.
8. Bildiğin bir hikayeye bambaşka bir taraftan baktığın an.
9. Sahnedeki oyunculuk ve şovla hipnotize olduğun an.
10. Oyuncuların selama çıktığı o an.
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11. Herkesin ayakta alkışladığı o an.
12. Oyun bitse de üzerindeki etkisinin devam ettiği an.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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