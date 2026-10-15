Tiyatronun Sinemadan Çok Daha Keyif Verdiği 12 An

Sinemanın rahat koltukları, dev ekranı ve patlamış mısır kokusu akla gelince her şey tamam gibi gözüküyor. Ama aslında tiyatronun elinde sinemanın kolay kolay karşılık veremeyeceği çok önemli bir koz var. O da her şeyin sadece birkaç adım mesafede, tam olarak seyirci önünde yaşanması.

Bütün salonun aynı anda kahkaha atması gibi deneyimlerin bazıları sadece tiyatro sahnesinde yaşanıyor. İşte tiyatronun sinemadan çok daha keyifli olduğunu kanıtlayan 12 an!