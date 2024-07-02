Tişörtüyle Güldüren Cavdzade'den Bikinisiyle Yakan İrem Derici'ye 2 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Tişörtüyle Güldüren Cavdzade'den Bikinisiyle Yakan İrem Derici'ye 2 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İrem Derici kırmızı bikinileriyle ortalığı yaktı geçti.
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Burcu Biricik Zeynep Bastık konserine gitti.
Nesrin Cavadzade tişörtüyle güldürdü.
Berfu Yenenler oğullarına araba aldı.
Demet Akalın maçı seyretti.
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Pelin Akil çocuklu tatili böyle özetledi.
Yasemin Şefkatli oğlunu darladı.
Hadise Avusturya- Türkiye maçını izledi.
Cemal Can Canseven maça böyle hazırlandı.
Nazlı Sabancı teknesinden poz verdi.
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