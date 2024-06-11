Tisdale'in Kızından Maviliklere Koşan Jonas'a 11 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Tisdale'in Kızından Maviliklere Koşan Jonas'a 11 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Dua Lipa tekne turuna çıktı.
Billie Eilsih klibinin kamera arkasından video paylaştı.
Paris Hilton özel jetine pijamalarıyla bindi.
Millie Bobby Brown barınaktaki canları sahiplendirmeye yardım etti.
Emrata tatilden kareler paylaştı.
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Gigi Hadid'in kızı saçına çiçek taktı.
Ariana Grande nostalji yaptı.
Sabrina Carpenter yine listelerin başındaydı.
Ashley Tisdale kızını paylaştı.
Joe Jonas kendini maviliklere attı.
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