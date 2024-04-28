TikTok'ta Karagül İsimli Hesabın Sahibi 'Anne' Gözaltına Alındı
TikTok'ta Karagül İsimli Hesabın Sahibi 'Anne' Gözaltına Alındı
'Karagül' lakabıyla TikTok'ta yayın yapan M.C.'nin çocuğu düşerek yaralandı. Kanlar içerisinde kalan çocuğunu kucağına alan M.C. yayına devam ederken kadına tepki yağdı. M.C.'nin kızını dövdüğü ve oğlunu banyoya kilitlediği iddiaları üzerine güvenlik güçleri harekete geçti ve M.C.’yi gözaltına aldı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta "Karagül" ismiyle yayınlar yapan ve Bursa'da yaşadığı tespit edilen M.C. adlı kadının yayınlarında çocuklarına şiddet uyguladığı görüldü.
Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu, kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayınına devam ettiği görülen kullanıcının bu hareketi tepki çekti.
Söz konusu canlı yayınlar esnasında kendisine sadece sarılmak isteyen çocuklarını terslediği görülen M.C.'nin yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövdüğü tespit edilirken oğlunu da rahat canlı yapabilmek için banyoya kilitlediği anlaşıldı. M.C. çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ise hakaret etti.
Yemek yerken de canlı yayın açan kadın, polisleri görünce ise adeta şok geçirerek "TikTok benim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim" dedi. M.C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Karagül' lakaplı M.C. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Sen anne fln değilsin. Kötü bir insansın..
Yazık ya çocuklara.. böyle bi kadına bile anne deyip sarılmak istemişler.. gerçekten bazı insanlar güneş ışığını bile haketmiyor..
Neden ürer ki böyle insanlar 😠
gerçekten herkese anne baba olmak için eğitim verlimeli