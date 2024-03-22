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TikTok’ta Görüp de “Keşke Benim Olsa!” Dediğimiz 10 Temizlik Ürünü

etiket TikTok’ta Görüp de “Keşke Benim Olsa!” Dediğimiz 10 Temizlik Ürünü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 11:01

TikTok'un hepimizi etkisi altına alan dünyasına doğru bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bu sefer rotamızda gördüğümüz anda bundan olsa işim ne kadar kolaylaşır dediğimiz temizlik ürünleri var. Hazırsanız başlayalım!

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1. Nemli silgi

1. Nemli silgi

Damp Duster ismi ile bilinen bu nemli silgi köşe bucak temizlik yapmayı sevenler için. Öyle ki bu silgi ile camların detaylarını, panjurları, rafları, çerçeveleri bile kolaylıkla silebiliyorsunuz.

2. İsveç bulaşık bezi

2. İsveç bulaşık bezi

Hem kolayca çamaşır makinesinde yıkanabildiği hem de rengarenk desenleri sayesinde sevilen İsveç bulaşık bezi evdeki kağıt havlu kullanımının önüne geçiyor. Hem bulaşıkları kurulayabildiğiniz hem de normal kağıt havlu gibi kullanabildiğiniz için en sevilenler arasında.

3. Little Green Cleaner

3. Little Green Cleaner

Kanepeden arabanıza kadar her türlü döşemeyi, kilimi temizleyebileceğiniz Little Green Cleaner hem tasarımı hem işlevi ile TikTok'ta oldukça popüler. Aynı zamanda 24 saatlik kırmızı şarap lekesini, sosları, çay lekelerini de çıkarabiliyor.

4. Tüy toplayıcı

4. Tüy toplayıcı

Hem halılar hem de evdeki eşyalardan tüyleri toplayan, tüylenmeyi engelleyen bu alet hem küçük hem de uygun fiyatlı olduğu için çok sevilenler arasında. Öyle ki kıyafetlerinizdeki tüylenmeye bile çözüm oluyor!

5. AirPods temizleyici

5. AirPods temizleyici

Aşırı sık kirlenen AirPods'lar için milat niteliğindeki bu ürünle kulaklığınızın her bir detayını kolayca temizleyebiliyorsunuz. AirPods'a özel tasarımı ile size mükemmel bir kolaylık sunuyor.

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6. The Pink Stuff

6. The Pink Stuff

Son dönemin en popüler leke çıkarıcısı olan The Pink Stuff TikTok'ta sık sık gördüklerimiz arasında. Krem şeklinde olan bu temizleyici ile her lekeyi kolayca çıkarabiliyorsunuz.

7. Scrub Daddy

7. Scrub Daddy

Hem aşırı sevimli hem de çok kullanışlı bir sünger olan Scrub Daddy iki farklı dokusu ile ekstra kullanışlık sunuyor. Fazla sımıyı emerken yüzeydeki köpüğü de temizliyor.

8. Balonlu tuvalet jeli

8. Balonlu tuvalet jeli

Tuvaletin içerisine bir adet balon baskısı yaparak kullandığınız bu jel hem kullanım tarzı hem de etkisiyle TikTok'un popülerleri arasında yerini aldı. Öyle ki tek yapmanız gereken tuvaletin içerisine 3 baloncuk bırakmak!

9. Masa süpürgesi

9. Masa süpürgesi

Yemek masaları başta olmak üzere her türlü masa için düşünülen bu minik robot süpürge TikTok'ta özellikle oyun oynayanlar için bir numarada! Siz masada istediğinizi yiyin, dökülenleri süpürgenizle süpürebilirsiniz.

10. Sabunluk ve sünger tutacağı

10. Sabunluk ve sünger tutacağı

Bulaşık yıkarken hep o süngeri nereye koyacağını düşünenler için mükemmel ve basit bir hizmet sunan bu üründe ihtiyacınız olan deterjanı alttan alabilir, işiniz bittikten sonra süngerinizi de üstüne koyabilirsiniz.

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