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The Weeknd Sürüşe Çıktı : Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket The Weeknd Sürüşe Çıktı : Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 20:01

Yaz gelirken mayıs ayı müzik videoları da çiçek açtı. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle rap dünyası bu ay hareketliydi. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. The Weeknd - Drive

2. Maroon 5 - Priceless ft. LISA

3. Charli XCX - party 4 u

4. Avril Lavigne - Young & Dumb (feat. Simple Plan)

5. Kelly Clarkson - Where Have You Been

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6. Machine Gun Kelly - feat. Julia Wolf - Iris

7. Jackson Wang - BUCK (feat. Diljit Dosanjh)

8. Ozbi - Rant

9. Fuat - 2 Pushta

10. Wolf Alice - Bloom Baby Bloom

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11. Pinhâni - Yok İstemem

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Lisa Campton
Lisa Campton
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