The Weeknd Sürüşe Çıktı : Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Yaz gelirken mayıs ayı müzik videoları da çiçek açtı. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle rap dünyası bu ay hareketliydi. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
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1. The Weeknd - Drive
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2. Maroon 5 - Priceless ft. LISA
3. Charli XCX - party 4 u
4. Avril Lavigne - Young & Dumb (feat. Simple Plan)
5. Kelly Clarkson - Where Have You Been
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6. Machine Gun Kelly - feat. Julia Wolf - Iris
7. Jackson Wang - BUCK (feat. Diljit Dosanjh)
8. Ozbi - Rant
9. Fuat - 2 Pushta
10. Wolf Alice - Bloom Baby Bloom
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11. Pinhâni - Yok İstemem
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