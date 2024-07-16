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The Crown Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Hangi Oyuncular Oynardı?

The Crown Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Hangi Oyuncular Oynardı?

Netflix kraliçe elizabeth
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 11:44

Dünyanın en ünlü ailesi olan kraliyet ailesini konu alan The Crown, gerçek hikâyelere dayanarak senaryolaştırılmasıyla hepimizin ilgisini çekerken, sevilen dizi Türkiye'de çekilseydi hangi oyuncular rol alırdı sizler için derledik.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ksmhrmx/photo...
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2016 yılında hayatımıza giren The Crown, dünyanın en ünlü ailesi olan kraliyet ailesinin içerisinde bulunduğu sansasyonel yaşamı enfes bir dille ekrana taşıyor.

2016 yılında hayatımıza giren The Crown, dünyanın en ünlü ailesi olan kraliyet ailesinin içerisinde bulunduğu sansasyonel yaşamı enfes bir dille ekrana taşıyor.

Kraliçe Elizabeth'in tahta ilk çıktığı andan başlayarak Prense Diana'nın çalkantılı evliliğine kadar hiçbir detayı es geçmeyen The Crown tam anlamıyla bir başyapıt olurken, akıllarımıza bir soru geldi.

Kraliçe Elizabeth'in tahta ilk çıktığı andan başlayarak Prense Diana'nın çalkantılı evliliğine kadar hiçbir detayı es geçmeyen The Crown tam anlamıyla bir başyapıt olurken, akıllarımıza bir soru geldi.

"The Crown Türkiye'de çekilseydi hangi oyuncular oynardı?" Eğer siz de bu soruyu merak ediyorsanız yanıtı için kaydırabilirsiniz:

"The Crown Türkiye'de çekilseydi hangi oyuncular oynardı?" Eğer siz de bu soruyu merak ediyorsanız yanıtı için kaydırabilirsiniz:

Kraliçe Elizabeth - İpek Bilgin

Kraliçe Elizabeth - İpek Bilgin

Prens Philip - Haluk Bilginer

Prens Philip - Haluk Bilginer
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Prenses Margaret - Nebahat Çehre

Prenses Margaret - Nebahat Çehre

Ana Kraliçe Elizabeth - Işıl Yücesoy

Ana Kraliçe Elizabeth - Işıl Yücesoy

Prenses Diana - Canan Ergüder

Prenses Diana - Canan Ergüder

Prens Charles - Mehmet Yılmaz Ak

Prens Charles - Mehmet Yılmaz Ak

Prenses Anne - Buse Meral

Prenses Anne - Buse Meral
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Prens Edward - Yurdaer Okur

Prens Edward - Yurdaer Okur

Wallis Simpson - Nurgül Yeşilçay

Wallis Simpson - Nurgül Yeşilçay

Camilla Parker Bowles - Zerrin Tekindor

Camilla Parker Bowles - Zerrin Tekindor

Prens William - Kıvanç Tatlıtuğ

Prens William - Kıvanç Tatlıtuğ

Kate Middleton - Nur Fettahoğlu

Kate Middleton - Nur Fettahoğlu
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