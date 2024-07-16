The Crown Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Hangi Oyuncular Oynardı?
The Crown Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Hangi Oyuncular Oynardı?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ksmhrmx/photo...
Dünyanın en ünlü ailesi olan kraliyet ailesini konu alan The Crown, gerçek hikâyelere dayanarak senaryolaştırılmasıyla hepimizin ilgisini çekerken, sevilen dizi Türkiye'de çekilseydi hangi oyuncular rol alırdı sizler için derledik.
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2016 yılında hayatımıza giren The Crown, dünyanın en ünlü ailesi olan kraliyet ailesinin içerisinde bulunduğu sansasyonel yaşamı enfes bir dille ekrana taşıyor.
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Kraliçe Elizabeth'in tahta ilk çıktığı andan başlayarak Prense Diana'nın çalkantılı evliliğine kadar hiçbir detayı es geçmeyen The Crown tam anlamıyla bir başyapıt olurken, akıllarımıza bir soru geldi.
"The Crown Türkiye'de çekilseydi hangi oyuncular oynardı?" Eğer siz de bu soruyu merak ediyorsanız yanıtı için kaydırabilirsiniz:
Kraliçe Elizabeth - İpek Bilgin
Prens Philip - Haluk Bilginer
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Prenses Margaret - Nebahat Çehre
Ana Kraliçe Elizabeth - Işıl Yücesoy
Prenses Diana - Canan Ergüder
Prens Charles - Mehmet Yılmaz Ak
Prenses Anne - Buse Meral
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Prens Edward - Yurdaer Okur
Wallis Simpson - Nurgül Yeşilçay
Camilla Parker Bowles - Zerrin Tekindor
Prens William - Kıvanç Tatlıtuğ
Kate Middleton - Nur Fettahoğlu
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