The Athletic, 2026 Dünya Kupası Listesi'nde Kenan Yıldız'a Yer Ayırdı

'Kenan Yıldız, hızlı ayakları, cesur oyun anlayışı ve vizyoner bakışıyla dikkat çeken genç bir yetenek olarak öne çıkıyor. Rakip savunmacıları driplingle geçme konusundaki istekliliğiyle adeta bir 'numara kutusu' gibi oynayan Yıldız, bu sezon 111 top kapma girişimiyle Juventus'un en aktif oyuncularından biri oldu. Topu kaptıktan sonra hızlı hücum geliştirme eğilimiyle takımına önemli katkılar sağlıyor.

Milli takım düzeyinde Arda Güler'le benzer bir deneyime sahip olan Yıldız, şimdiden 20 kez A Milli formayı giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. Oyun anlayışı genellikle sol kanattan etkili olmak üzere şekillense de, dengeli duruşu ve teknik becerileri sayesinde hücum orta saha pozisyonlarının herhangi birinde ve hatta ikinci forvet olarak da görev yapabilme esnekliğine sahip. Bu çok yönlülüğü, onu hem kulübü hem de milli takım için daha değerli kılıyor.'