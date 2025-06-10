The Athletic, 2026 Dünya Kupası Listesi'nde Kenan Yıldız'a Yer Ayırdı
Türk futbolunun yükselen yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler, Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolundaki en önemli silahları olmaya aday. Athletic, özellikle Kenan Yıldız'ın son performanslarını mercek altına alarak genç yeteneği ön plana çıkaran bir analiz yayınladı. Juventus formasıyla gösterdiği olgun performanslarla dikkat çeken Kenan, henüz 19 yaşında olmasına rağmen takımının vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
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2026 Dünya Kupası'nda iki genç yıldız milli takımın en büyük kozu.
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2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirecek isimler arasında yer aldı.
Baggio ve Del Piero detayı...
Kenan'ın oyun stilini anlattılar:
"Türkiye başarıyı yakalarsa..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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