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The Athletic, 2026 Dünya Kupası Listesi'nde Kenan Yıldız'a Yer Ayırdı

The Athletic, 2026 Dünya Kupası Listesi'nde Kenan Yıldız'a Yer Ayırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 16:10

Türk futbolunun yükselen yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler, Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolundaki en önemli silahları olmaya aday. Athletic, özellikle Kenan Yıldız'ın son performanslarını mercek altına alarak genç yeteneği ön plana çıkaran bir analiz yayınladı. Juventus formasıyla gösterdiği olgun performanslarla dikkat çeken Kenan, henüz 19 yaşında olmasına rağmen takımının vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

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2026 Dünya Kupası'nda iki genç yıldız milli takımın en büyük kozu.

2026 Dünya Kupası'nda iki genç yıldız milli takımın en büyük kozu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Milli Takım'ın geleceğini şekillendirecek iki önemli yetenek olarak öne çıkıyor. Arda'nın yaratıcı orta saha vizyonu ile Kenan'ın hücumdaki etkili performansı, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası hedeflerinde kritik rol oynayacak. The Athletic yaptığı değerlendirme yazısında iki yıldızdan Kenan'a geniş yer verirken Arda'yı listeye almadı.

2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirecek isimler arasında yer aldı.

2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirecek isimler arasında yer aldı.

The Athletic'te Kenan'a ayrılan bölümde şu ifadelere yer verildi: 

'Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın favori olduğu E Grubu'ndan çıkması oldukça zorlu görünüyor. Bu süreçte play-off yolu milli takımımız için en gerçekçi seçenek olabilir. Takımın bu zorlu mücadeleden galip çıkabilmesi için yıldız oyuncuların üst düzey performans göstermesi şart.'

Baggio ve Del Piero detayı...

Baggio ve Del Piero detayı...

'Kenan Yıldız, Arda Güler kadar ön planda olmasa da Türk futbolunun en değerli yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Juventus'la 2029'a kadar uzanan sözleşmesi ve kulübün efsaneleri Del Piero ile Baggio'nun taşıdığı 10 numaralı formayı giymesi, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gözler önüne seriyor. Henüz 20 yaşına bile basmamış olmasına rağmen, Kenan'ın geleceği şimdiden büyük bir heyecanla takip ediliyor.'

Kenan'ın oyun stilini anlattılar:

Kenan'ın oyun stilini anlattılar:

'Kenan Yıldız, hızlı ayakları, cesur oyun anlayışı ve vizyoner bakışıyla dikkat çeken genç bir yetenek olarak öne çıkıyor. Rakip savunmacıları driplingle geçme konusundaki istekliliğiyle adeta bir 'numara kutusu' gibi oynayan Yıldız, bu sezon 111 top kapma girişimiyle Juventus'un en aktif oyuncularından biri oldu. Topu kaptıktan sonra hızlı hücum geliştirme eğilimiyle takımına önemli katkılar sağlıyor.

Milli takım düzeyinde Arda Güler'le benzer bir deneyime sahip olan Yıldız, şimdiden 20 kez A Milli formayı giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. Oyun anlayışı genellikle sol kanattan etkili olmak üzere şekillense de, dengeli duruşu ve teknik becerileri sayesinde hücum orta saha pozisyonlarının herhangi birinde ve hatta ikinci forvet olarak da görev yapabilme esnekliğine sahip. Bu çok yönlülüğü, onu hem kulübü hem de milli takım için daha değerli kılıyor.'

"Türkiye başarıyı yakalarsa..."

"Türkiye başarıyı yakalarsa..."

'Kenan Yıldız, Türkiye'nin Euro 2024'te tarihi çeyrek final başarısında önemli rol oynayarak büyük turnuva deneyimi kazandı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, 2026 Dünya Kupası elemelerinde de aynı etkiyi yaratmayı hedefliyor. Eğer milli takım yine benzer bir başarı grafiği yakalarsa, Yıldız'ın Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geleceği aşikar.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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