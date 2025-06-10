TFF, VAR Hakemlerinin Maç Başı Ücretlerini Açıkladı
Türkiye'de VAR uygulamaları ve hakem kararları yeniden futbol gündeminin merkezine oturdu. Hem saha hakemlerinin hem de VAR ekibinin verdiği tartışmalı kararlar, sistemin işleyişini sorgulatıyor.
TFF'nin atadığı hakemlerin yanı sıra, VAR odasında görev alan hakemlerin performansları da yoğun şekilde eleştiriliyor. Sistemin şeffaflığı ve karar mekanizmalarına dair yeni tartışmalar başlarken, VAR hakemlerinin çalışma koşulları da gündeme taşınıyor. Bugün de aldıkları maç başı ücretler haber oldu.
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Türk futbolunda en çok tartışılan konulardan biri de VAR!
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Maç başı ücretleri açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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