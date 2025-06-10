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TFF, VAR Hakemlerinin Maç Başı Ücretlerini Açıkladı

TFF, VAR Hakemlerinin Maç Başı Ücretlerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 15:06

Türkiye'de VAR uygulamaları ve hakem kararları yeniden futbol gündeminin merkezine oturdu. Hem saha hakemlerinin hem de VAR ekibinin verdiği tartışmalı kararlar, sistemin işleyişini sorgulatıyor.  

TFF'nin atadığı hakemlerin yanı sıra, VAR odasında görev alan hakemlerin performansları da yoğun şekilde eleştiriliyor. Sistemin şeffaflığı ve karar mekanizmalarına dair yeni tartışmalar başlarken, VAR hakemlerinin çalışma koşulları da gündeme taşınıyor.  Bugün de aldıkları maç başı ücretler haber oldu.

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Türk futbolunda en çok tartışılan konulardan biri de VAR!

Türk futbolunda en çok tartışılan konulardan biri de VAR!

Türkiye'de hakemler hep tartışılan unsurların başında geliyordu. VAR'ın bunu sonlandıracağı düşünülse de bu kez tartışılan unsurların arasına VAR da eklendi. Kimsenin memnun olmadığı sistem tartışılırken TFF'den VAR hakemlerine dair kamuoyuna önemli bir bilgi paylaşıldı.

Maç başı ücretleri açıklandı.

Maç başı ücretleri açıklandı.

TFF'nin VAR hakemlerine ödediği maç başı ücretler resmen açıklandı. Buna göre Türk hakemler VAR görevleri için maç başı 26.250 TL alırken, yabancı hakemler ise 1.400 euro (yaklaşık 63 bin TL) ücret kazanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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