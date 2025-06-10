TFF, VAR Hakemlerinin Maç Başı Ücretlerini Açıkladı

Türkiye'de VAR uygulamaları ve hakem kararları yeniden futbol gündeminin merkezine oturdu. Hem saha hakemlerinin hem de VAR ekibinin verdiği tartışmalı kararlar, sistemin işleyişini sorgulatıyor.

TFF'nin atadığı hakemlerin yanı sıra, VAR odasında görev alan hakemlerin performansları da yoğun şekilde eleştiriliyor. Sistemin şeffaflığı ve karar mekanizmalarına dair yeni tartışmalar başlarken, VAR hakemlerinin çalışma koşulları da gündeme taşınıyor. Bugün de aldıkları maç başı ücretler haber oldu.