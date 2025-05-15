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TGRT Ankara Temsilcisi Belediye Başkanlarıyla İlgili Çarpıcı İddialarda Bulundu

TGRT Ankara Temsilcisi Belediye Başkanlarıyla İlgili Çarpıcı İddialarda Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.05.2025 - 13:29

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yeni reform paketi için sinyal vermişti. Bu sinyal çok farklı şekillerde yorumlandı. Bir görüşe göre belediye başkanlarının yetkilerinin vali ve kaymakamlara dağıtılacağını savunurken başka bir görüş ise yerel yönetimlerin yetkilerinin artacağını düşünüyor. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise dün katıldığı yayında belediye başkanlarının siyaseti değiştirecek kadar güçlü olduğunu bunu önlemek için bir reform gelebileceğini savundu.

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Şamil Tayyar yerel yönetimler konusunda ilçe, belde belediyelerinin kaldırılmasını önerdi.

Şamil Tayyar yerel yönetimler konusunda ilçe, belde belediyelerinin kaldırılmasını önerdi.

Artık merkezi yönetimi, valilik ve kaymakamlıkları değil, yerel yönetimleri güçlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Bu bağlamda radikal önerilerim var ama mevcut siyasi konjonktürde hayat bulması mümkün değil.

Belki.

İlk aşamada, tüm ilçe/belde belediyeleri kaldırılarak harekete geçilebilir.

Şehrin seçilmiş tek siyasi patronu olur, yetki karmaşası ve gereksiz rekabet biter, israf azalır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna da uygun olur.

Bir kenarda dursun, belki lazım olur.

Ancak Fatih Atik'in aktardığına göre belediye başkanlarının yetkileri mevcut durumda oldukça geniş ve reform paketi bunun üzerine olacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ali Erciyes

Ulan içine sctiniz herseyin. mecburmu herkes size uymaya!!! şimdiye kadar oldular şimdi ne değişti? Bunların seytanligina şeytanlar şapka çıkarır .

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