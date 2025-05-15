TGRT Ankara Temsilcisi Belediye Başkanlarıyla İlgili Çarpıcı İddialarda Bulundu
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yeni reform paketi için sinyal vermişti. Bu sinyal çok farklı şekillerde yorumlandı. Bir görüşe göre belediye başkanlarının yetkilerinin vali ve kaymakamlara dağıtılacağını savunurken başka bir görüş ise yerel yönetimlerin yetkilerinin artacağını düşünüyor. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise dün katıldığı yayında belediye başkanlarının siyaseti değiştirecek kadar güçlü olduğunu bunu önlemek için bir reform gelebileceğini savundu.
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Şamil Tayyar yerel yönetimler konusunda ilçe, belde belediyelerinin kaldırılmasını önerdi.
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Ancak Fatih Atik'in aktardığına göre belediye başkanlarının yetkileri mevcut durumda oldukça geniş ve reform paketi bunun üzerine olacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Ulan içine sctiniz herseyin. mecburmu herkes size uymaya!!! şimdiye kadar oldular şimdi ne değişti? Bunların seytanligina şeytanlar şapka çıkarır .
Bir şeyi başkan yaparsa doğrudur. Aynı şeyi başkası yaparsa yanlıştır. (Yuhanna 8:7, Yeni Ahit)
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