TGRT Ankara Temsilcisi Belediye Başkanlarıyla İlgili Çarpıcı İddialarda Bulundu

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yeni reform paketi için sinyal vermişti. Bu sinyal çok farklı şekillerde yorumlandı. Bir görüşe göre belediye başkanlarının yetkilerinin vali ve kaymakamlara dağıtılacağını savunurken başka bir görüş ise yerel yönetimlerin yetkilerinin artacağını düşünüyor. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise dün katıldığı yayında belediye başkanlarının siyaseti değiştirecek kadar güçlü olduğunu bunu önlemek için bir reform gelebileceğini savundu.