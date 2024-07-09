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TFF'den Yeni Süper Kupa Planı: Geçtiğimiz Sezon Yurt Dışında Oynanmasına Karar Verilmişti

TFF'den Yeni Süper Kupa Planı: Geçtiğimiz Sezon Yurt Dışında Oynanmasına Karar Verilmişti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:02

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planladığı aktarıldı. Kupanın geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'da oynanması planlanmış, karşılaşma daha sonra Şanlıurfa'ya alınmıştı. (NTV)

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2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının nerede oynanacağı ortaya çıktı.

2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının nerede oynanacağı ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yı ağustos ayının başında Türkiye'de oynatmayı planlıyor.

NTV'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yı ağustos ayının başında Türkiye'de oynatmayı planlıyor.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

Son Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı karşı karşıya gelmişti.

Son Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, birinci dakikada Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçmiş, golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekilmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, birinci dakikada Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçmiş, golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekilmişti.
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TFF, Fenerbahçe'yi hükmen mağlup saymış ve kupa Galatasaray'ın olmuştu.

TFF, Fenerbahçe'yi hükmen mağlup saymış ve kupa Galatasaray'ın olmuştu.
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