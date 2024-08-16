TFF, Avrupa Kupaları'nda Play Off Oynayacak Takımların Maçlarını Erteledi
TFF, Avrupa Kupaları'nda Play Off Oynayacak Takımların Maçlarını Erteledi
Avrupa'da yola beş takımla devam ediyoruz. Lille'e elenen Fenerbahçe direkt Avrupa Ligi gruplarına katılırken, dört takım liglerinde yola devam edebilmek için Play-Off oynayacak.
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Başakşehir, Iberria'yı eleyerek St Patricks ile eşleşti. İki tur atlayarak Play Off aşamasına gelen Başakşehir'de erteleme talebi dillendirilmişti.
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Trabzonspor, Rapid Wien'e elendikten sonra Konferans Ligi için St. Gallen ile eşleşti. Play Off mücadelesini geçmesi halinde bordo mavililer yoluna Avrupa'da devam edecek.
Kupa şampiyonu Beşiktaş ise Avrupa Ligi, Play Off'unda Lugano ile eşleşti. Fenerbahçe'ye elenerek buraya gelen Lugano bir önceki turda Partizan'ı eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Galatasaray ise son şampiyon olarak Play Off turunda elemelere dahil oldu. Galatasaray'ın lige devam etmesi için Young Boys'u elemesi gerekiyor.
Fenerbahçe ise Lille'e elendiği için Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak sarı lacivertliler herhangi bir eleme oynamadan direkt gruplarda yoluna devam edecek.
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Iberria maçının ardından hem teknik direktör Çağdaş Atan hem de başkan Göksel Gümüşdağ, TFF'den erteleme talep edeceklerini ve tüm takımlar için Play Off öncesi bunun uygulanması gerektiğini dile getirdiler.
TFF bugün yaptığı açıklama ile bu talebi kabul etti. Galatasaray'ın Gaziantep FK; Trabzonspor'un Kayserispor; Başakşehir'in Samsunspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş o haftayı BAY geçecek; Fenerbahçe de Play Off oynamayacağı için bu durumdan etkilenmeyecek.
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