Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'ye Hapis Cezası İsteniyor
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'ye Hapis Cezası İsteniyor
Son yılların en olaylı derbilerinden biri geçtiğimiz sezonun 37.haftasında oynandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı maçın önü ve sonunda büyük olaylar yaşanmış, iş mahkemeye taşınmıştı.
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Olaylı derbide ifadelerin alınmasının ardından iddianame açıklandı. İddianamede Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları başvuru üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.
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İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olayların çıktığı belirtildi.
Ayrıca iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda boyun kırığı tespit edildiği bilgisine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki" olarak yer alırken, futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla belirtildi.
İddianamede, 5 şüphelinin 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçları ise "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" şeklinde sıralanıyor.
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Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılık, Dursun Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 müşteki tarafından yapılan şikayete ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
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