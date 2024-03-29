Terapi Gücünü Sadece Deneyenlerin Bildiği Aktivite: Gece Temizliği

Temizlik denilince akla günün erken saatleri veya güneş ışığı gelse de normal rutinler sebebiyle bu kural herkes için geçerli olmayabilir. Kimileri içinse gece temizlik yapmak bir zorunluktan çok keyif meselesi haline gelebilir. Eğer gece temizliği kavramına pek aşina değilseniz, bundan sonra temizliğe daha farklı şekilde bakmanızı sağlayacak konulardan bahsedeceğiz.

Hazırsanız, neden gece temizliği yapmanız gerektiğini açıklamaya başlayalım!