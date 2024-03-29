Terapi Gücünü Sadece Deneyenlerin Bildiği Aktivite: Gece Temizliği
Terapi Gücünü Sadece Deneyenlerin Bildiği Aktivite: Gece Temizliği
Temizlik denilince akla günün erken saatleri veya güneş ışığı gelse de normal rutinler sebebiyle bu kural herkes için geçerli olmayabilir. Kimileri içinse gece temizlik yapmak bir zorunluktan çok keyif meselesi haline gelebilir. Eğer gece temizliği kavramına pek aşina değilseniz, bundan sonra temizliğe daha farklı şekilde bakmanızı sağlayacak konulardan bahsedeceğiz.
Hazırsanız, neden gece temizliği yapmanız gerektiğini açıklamaya başlayalım!
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1. Fiziksel Aktivite
2. Kesintisiz Çalışma
3. Zaman Verimliliği
4. Stres Giderici
5. Uyku Kalitesi
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6. Enerjik Ertesi Gün
7. Kontrol Duygusu
8. Duygusal Arınma
9. Kendine Vakit Ayırma
10. Huzur ve Düzen
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