Tepkilerin Odağındaki Fenerbahçe Kalecisi Ederson Kadro Dışı Bırakılacak

Hamzaoğlu bir YouTube yayınında “Ederson, dün maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı tarafından tribünlere çağrılıyor ancak taraftarın yüzüne bakmıyor. Fenerbahçe’nin kalecisi, tribünlere adeta posta koyuyor.

Soyunma odasında idari menajer, 'Niye gitmedin?' diye soruyor ancak onun yüzüne bile bakmıyor. Bu adamın ruh sağlığı bu kadar bozuksa neden sahaya çıkıyor? Uyarılmasına rağmen tribünlere gitmiyor.

Maçtan sonra bazı oyuncular, Ederson’un kadro dışı bırakılmasını istemiş. Artık kimse onunla çalışmak istemiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda büyük olasılıkla kadro dışı bırakılacak!' ifadelerini kullandı.