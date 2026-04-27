Tepkilerin Odağındaki Fenerbahçe Kalecisi Ederson Kadro Dışı Bırakılacak

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.04.2026 - 15:06

Fenerbahçe'de derbide kırmızı kart görerek mağlubiyette pay sahibi olan kaleci Ederson krizi devam ediyor. Takımını 10 kişi bırakması hem taraftar hem de yönetim tarafından eleştirilen Brezilyalı kaleci, Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre kadro dışı bırakılabilir.

Son haftalarda diken üzerindeydi.

Kasımpaşa maçının son saniyelerinde boşa çıkarak Fenerbahçe'nin 2 puan bırakmasına neden olan Ederson bir süredir tepkilerin odağındaydı. Geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı eldiven gördüğü kırmızı kartla maçı zora soktu ve taraftarın tepkisini çekti.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Brezilyalı kaleci kadro dışı kalabilir.

Hamzaoğlu bir YouTube yayınında “Ederson, dün maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı tarafından tribünlere çağrılıyor ancak taraftarın yüzüne bakmıyor. Fenerbahçe’nin kalecisi, tribünlere adeta posta koyuyor.

Soyunma odasında idari menajer, 'Niye gitmedin?' diye soruyor ancak onun yüzüne bile bakmıyor. Bu adamın ruh sağlığı bu kadar bozuksa neden sahaya çıkıyor? Uyarılmasına rağmen tribünlere gitmiyor.

Maçtan sonra bazı oyuncular, Ederson’un kadro dışı bırakılmasını istemiş. Artık kimse onunla çalışmak istemiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda büyük olasılıkla kadro dışı bırakılacak!' ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
