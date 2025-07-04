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Temmuz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak Şarkılar

etiket Temmuz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak Şarkılar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 00:32

Artan sıcak havalarla birlikte şöyle bir yenilenmeye ihtiyacımız yok mu? Şarkılar eşliğinde dans edip ferahlamaya ve ruhumuzu beslemeye mesela? Gerçekten de dinledikçe sizi ferahlatacak Temmuz'a ait en iyi parçalarla dolu bir listeyi keşfetmeye hazırsanız hadi başlayalım!

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1. Polo & Pan – Canopée

2. Tom Misch - It Runs Through Me

3. Rhye - Open

4. Men I Trust – Show Me How

5. Angèle - Ta Reine

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6. FKJ – Ylang Ylang

7. Kazy Lambist – On You

8. Khruangbin – August 10

9. Crumb – Locket

10. L'Impératrice – Vanille Fraise

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11. Bon Iver – Holocene

12. Beach House – Myth

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Begüm
Begüm
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