Temmuz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak Şarkılar
Artan sıcak havalarla birlikte şöyle bir yenilenmeye ihtiyacımız yok mu? Şarkılar eşliğinde dans edip ferahlamaya ve ruhumuzu beslemeye mesela? Gerçekten de dinledikçe sizi ferahlatacak Temmuz'a ait en iyi parçalarla dolu bir listeyi keşfetmeye hazırsanız hadi başlayalım!
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1. Polo & Pan – Canopée
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2. Tom Misch - It Runs Through Me
3. Rhye - Open
4. Men I Trust – Show Me How
5. Angèle - Ta Reine
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6. FKJ – Ylang Ylang
7. Kazy Lambist – On You
8. Khruangbin – August 10
9. Crumb – Locket
10. L'Impératrice – Vanille Fraise
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11. Bon Iver – Holocene
12. Beach House – Myth
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