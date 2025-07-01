onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Temmuz Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!

etiket Temmuz Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 00:03

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğduğun günü öğrenelim.

Pinhani - Hele Bir Gel

Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

Athena - Her Şey Güzel Olacak

Candan Erçetin - Umrumda Değil

Hande Yener - Aşkın Ateşi

Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın

Özgün - Sadece Arkadaşız

Sıla-Kafa

Babutsa - Yanayım Yanayım

Seda Sayan & Tan Taşçı - Kızılca Şerbet

Yıldız Tilbe- Aşk Yok Olmaktır

Manifest- Arıyor

Aydilge- Hayat Şaşırtır

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın