Temmuz Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
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Doğduğun günü öğrenelim.
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Pinhani - Hele Bir Gel
Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
Athena - Her Şey Güzel Olacak
Candan Erçetin - Umrumda Değil
Hande Yener - Aşkın Ateşi
Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın
Özgün - Sadece Arkadaşız
Sıla-Kafa
Babutsa - Yanayım Yanayım
Seda Sayan & Tan Taşçı - Kızılca Şerbet
Yıldız Tilbe- Aşk Yok Olmaktır
Manifest- Arıyor
Aydilge- Hayat Şaşırtır
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