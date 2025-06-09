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Temizlikte Takıntı Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket Temizlikte Takıntı Seviyeni Ölçüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 11:33

Bazıları için temizlik terapi gibidir, bazılarıysa toz görmeden rahat uyuyamaz. Peki sen bu skalada neredesin? Toz bezinle romantik bir ilişkin mi var yoksa bırak dağınık kalsın diyenlerden misin? Kendini anlat, ne kadar takıntılı olduğunu söyleyelim!

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1. Haydi başlayalım! Evine gelen misafirler ayakkabılarını çıkarmazsa ne yaparsın?

2. Peki çamaşır makinesinde kullandığın deterjan sayısı?

3. Evin en sık temizlediğin alanı?

4. Biri lavaboyu kullandıktan sonra ıslak bırakırsa…

5. Temizlik bezlerini ne sıklıkla değiştiriyorsun?

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6. Sormadan olmaz! Temizlik takıntısı ifadesi seni nasıl etkiliyor?

7. Klozet fırçası senin için…

7. Klozet fırçası senin için…

8. Son olarak temizlik malzemesi alışverişin nasıl?

Fazlasıyla rahatsın!

Sen temizlikle sağlıklı bir mesafeyi koruyanlardan birisin. Hayatının merkezi hijyen değil, konfor ve akış. Belki bazen fazla rahat kaçıyorsun ama senin için önemli olan iç huzurun. Her şeyi steril tutma baskısına girmeden de yaşanabileceğini biliyorsun. Evi yaşamak için temizliyoruz, müze yapmıyoruz mottosuyla yaşıyorsun. Yaşanacak kadar temiz olsa yeter diyorsun!

Dengelisin!

Temizlik senin için bir görev, ama asla bir saplantı değil. Düzenli, planlı ve kontrollü bir temizlik anlayışın var. Ne tembelliğe düşüyor ne de kendini parçalara ayırıyorsun. Haftalık rutinlerin, belli başlı alışkanlıkların var. Evini hem konforlu hem de temiz tutmayı başarıyorsun. Oldukça dengelisin yani, böyle devam!

Hijyen meraklısısın!

Senin için temizlik bir nevi kontrol alanı. Stresli hissettiğinde temizlik yapmak sana iyi geliyor. Eline bez aldın mı tüm evi baştan yaratıyorsun. Detaylara önem veriyor, hijyen kurallarını harfiyen uyguluyorsun. Evin senin mabedin ve kimsenin orayı darmadağın etmesine izin vermiyorsun. Yine de biraz kontrollü gitsen iyi olur.

Sen gerçekten temizliğe bağımlısın!

Sen temizlik konusunda ileri seviye bir uzmansın! Mikrop kelimesi senin için adeta bir savaş çağrısı. Eline eldiveni geçirdin mi hayat duruyor, her şey temizlikten ibaret oluyor. Her yeri deterjanlarla siliyor, dezenfektanla parlatıyor, hatta toz alma sırasında dans etmeyi bile ihmal etmiyorsun. Hijyen senin yaşam biçimin ve bu titizliğe herkes saygı duymalı.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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