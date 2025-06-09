Temizlikte Takıntı Seviyeni Ölçüyoruz!

Temizlik senin için bir görev, ama asla bir saplantı değil. Düzenli, planlı ve kontrollü bir temizlik anlayışın var. Ne tembelliğe düşüyor ne de kendini parçalara ayırıyorsun. Haftalık rutinlerin, belli başlı alışkanlıkların var. Evini hem konforlu hem de temiz tutmayı başarıyorsun. Oldukça dengelisin yani, böyle devam!