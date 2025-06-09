Temizlikte Takıntı Seviyeni Ölçüyoruz!
Bazıları için temizlik terapi gibidir, bazılarıysa toz görmeden rahat uyuyamaz. Peki sen bu skalada neredesin? Toz bezinle romantik bir ilişkin mi var yoksa bırak dağınık kalsın diyenlerden misin? Kendini anlat, ne kadar takıntılı olduğunu söyleyelim!
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1. Haydi başlayalım! Evine gelen misafirler ayakkabılarını çıkarmazsa ne yaparsın?
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2. Peki çamaşır makinesinde kullandığın deterjan sayısı?
3. Evin en sık temizlediğin alanı?
4. Biri lavaboyu kullandıktan sonra ıslak bırakırsa…
5. Temizlik bezlerini ne sıklıkla değiştiriyorsun?
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6. Sormadan olmaz! Temizlik takıntısı ifadesi seni nasıl etkiliyor?
7. Klozet fırçası senin için…
8. Son olarak temizlik malzemesi alışverişin nasıl?
Fazlasıyla rahatsın!
Dengelisin!
Hijyen meraklısısın!
Sen gerçekten temizliğe bağımlısın!
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