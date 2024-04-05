Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlikte Profesyonellerin Sırrı: Verimliliği Artıran 10 Temizlik Tekniği

etiket Temizlikte Profesyonellerin Sırrı: Verimliliği Artıran 10 Temizlik Tekniği

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 15:46

Verimli bir şekilde temizlik yapmak için ihtiyacın olan taktikler bu içerikte! Hazırsanız temizliğin en iyi noktalarına değiniyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Doğru planlama

Verimli bir temizlik için zamanı ve enerjinizi de verimli kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden de temizliğe başlamadan önce doğru bir planlama yapmanız lazım. Hangi odadan temizliğe başlayacağınızdan odada neleri temizleyeceğinize kadar doğru bir planlama yapmayı atlamayın.

2. Doğru ürün kullanımı

Her temizlik maddesinin kendine özgü bir kullanımı olduğundan temizlikte de doğru ürünü doğru şekilde kullanmak veriminizi artırır. Yapmanız gereken tek şey etiketleri dikkatlice okumak ve talimatlara uymak. Doğru ürünleri doğru şekilde kullandığınızda daha etkili temizlik yaparsınız.

3. Yukarıdan aşağıya doğru temizleyin.

Toz ve kirlerin zemine düşmesini önlemek için yukarıdan aşağıya doğru temizlemek oldukça önemli. Önce perdeleri, lambaları ve rafları temizleyin, sonra zemin temizliğine geçin.

4. Küçük alanlara odaklanın.

Evin tamamını tek seferde temizlemek yerine, küçük alanlara da odaklanabilirsiniz. Bu, daha motive olmanıza ve daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

5. Zamanlayıcı kullanın.

Kendinize zaman sınırı koymak, odaklanmanızı ve daha hızlı temizlemenizi sağlayabilir bu yüzden temizleyeceğiniz her bir alan için ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin ve bir zamanlayıcı kullanarak temizlik yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Robot süpürge ile düzenli temizlik yapın.

6. Robot süpürge ile düzenli temizlik yapın.

Siz evde olmasanız bile robot süpürgenizi çalıştırarak etrafın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu da sizin yaptığınız genel temizlikte iş yükünüzü azaltır ve her zaman da evin temiz kalmasını sağlar.

7. Bulaşıkları biriktirmeyin.

Bulaşık makinesini doldukça çalıştırın ama bulaşıkları dışarıda biriktirmeyin. Bulaşıkları ayırmadan direkt makinenin içerisine koyarak etrafın dağınıklığını önleyebilir ve daha düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz.

8. Klozeti dışardan içeriye doğru temizleyin.

Doğru temizlenmediğinde hem zorlu hem de oldukça vakit alan klozet temizliği aslında oldukça basit. Klozeti dışarıdan içeriye doğru temizleyin. Temizliğe başladığınız anda klozetin içine temizlik malzemesini sıkın, siz oraya gelene kadar temizlik malzemesi daha fazla etki edecektir.

9. Karbonat ile duvar lekelerini temizleyin.

Eğer doğru taktiği bilmezseniz duvardaki lekeler çok korkutucu ve zaman alıcı olabilir. Bir beze karbonat dökün ve onunla duvarı silin. Çok hızlı bir şekilde duvarları temizlediğinizi göreceksiniz!

10. Her gün 15 dakika temizliğe ayırın.

Her gun 15 dakika bir bölümün temizliğine ayırırsanız genel temizliği yaparken bu kadar zorlanmazsınız. Bu yüzden kendinize Sabha veya akşam bir rutin oluşturarak kısa temizlikler yapabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?