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Temizlikte Feng Shui: Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 İpucu

etiket Temizlikte Feng Shui: Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 İpucu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:48

Evin havasını değiştirmek için basit ama etkili yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak evinizin çok daha iyi bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz...

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1. Evinizi havalandırın.

Oda fark etmeksizin camları açın, evi bol bol havalandırın. Eve temiz hava girdikçe evin pozitif enerjisi artar. Düzenli aralıklarla pencereleri açarak evinizdeki havayı kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

2. Evin girişini düzenleyin.

Eve giriş, evin içindeki tüm enerjiyi belirler. Bu nedenle evin girişini olabildiğince boş tutmaya bakın. Eve girerken koridorda eşyaların, engellerin olması rahatsızlık verir, bunaltır.

3. Evi düzenli olarak temizleyin.

Kirlenmiş bir evin olumlu bir hava yaratmasını beklemiyorsunuzdur herhalde. Bu nedenle evin kirlenmesine izin vermeden düzenli olarak temizleyin. Böylece negatif enerji de birikmez!

4. Mobilyaların yerini değiştirin.

Evin havasını değiştirmek için zaman zaman mobilyaların yerini değiştirebilirsiniz. Böylece sıkıldığınız görüntü değişir, sizin için de büyük bir farklılık olmuş olur.

5. Evi aydınlatın.

Karanlık bir odanın enerjisi de karanlık olur. Bu nedenle olabildiğince evi aydınlatmaya bakın. Doğal ışık evdeki enerjiyi artırırken, bunu evdeki aydınlatma ürünlerinin sayısını artırarak da sağlayabilirsiniz.

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6. Evdeki aynaların sayısını artırın.

Aynaları stratejik bir şekilde konumlandırarak ışığı yansıtabilir ve evinizin enerjisini artırabilirsiniz. Böylece ev daha geniş ve aydınlık görünür.

7. Evde toprak tonlarını kullanın.

Toprak tonları evin havasının sakinliği korumasını ve dengeyi sağlar. Özellikle kahverengi ve bej gibi renkler rahatlatıcı bir atmosfer oluşturarak size iyi gelir.

8. Eve bol bol bitki alın.

Evde bitkilerin olması aslında doğal enerji kaynağıdır. Bitkiler evdeki negatif enerjiyi emerek evin atmosferini temizlerler, pozitiflik yayarlar.

9. Evdeki fazla eşyaları temizleyin.

Evde kullanılmayan eşyaların birikmesi enerjinin tıkanması anlamına gelir. Kullanmadığınız eşyaları temizledikçe evin enerjisi temizlenir. Bu yüzden kullanmadıklarınızı bağışlayın veya temizleyin.

10. Elektronik eşyaları düzenleyin.

10. Elektronik eşyaları düzenleyin.

Evdeki elektronik cihazların fazlalığı bir yana, bir de bunlar dağınıksa evin enerjisi ekstra kötü etkilenir. Bu yüzden elektronik cihazlar düzenlenmeli, kullanılmadıkça kapatılmalı.

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