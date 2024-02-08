Temizlikte Feng Shui: Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 İpucu
Temizlikte Feng Shui: Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 İpucu
Evin havasını değiştirmek için basit ama etkili yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak evinizin çok daha iyi bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz...
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1. Evinizi havalandırın.
2. Evin girişini düzenleyin.
3. Evi düzenli olarak temizleyin.
4. Mobilyaların yerini değiştirin.
5. Evi aydınlatın.
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6. Evdeki aynaların sayısını artırın.
7. Evde toprak tonlarını kullanın.
8. Eve bol bol bitki alın.
9. Evdeki fazla eşyaları temizleyin.
10. Elektronik eşyaları düzenleyin.
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