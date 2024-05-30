Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

etiket Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 14:01

Temizlik yapmayı sevmiyorsanız bu içerikteki öneriler size çok iyi gelecek! İşleri kolaylaştıracak önerileri not almayı unutmayın...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk önerimiz kesinlikle dağınıklığı azaltmanız yönünde!

Eğer ki yaşadığınız alanda dağınıklık varsa temizlik yapmak o kadar zorlaşır. Temizlik yaparken eşyaların engeline takılmamak için ilk önce etrafı toparlayın, temizliğe öyle başlayın. Gereksiz her şeyi ortadan kaldırmak temizlik yükünü hafifletir.

2. Nereyi nasıl ve ne zaman temizleyeceğinizin planını yapın.

Her işte olduğu gibi temizlikte de planlama yaparak ilerlemek gerekiyor. Bu planı anlık veya haftalık olarak da ayarlayabilirsiniz, bu tamamen size kalmış bir seçim. Hangi odayı hangi gün ve ne şekilde temizleyeceğinizi bu plana yazabilirsiniz.

3. Bir işe odaklanmak yerine birden fazlasını yapmaya çalışın.

Temizlik yaparken başka işleri de aradan çıkararak vakit kazanabilirsiniz. Nasıl mı? Örneğin telefonla konuşmak istiyorsanız kulaklıklarınızı takın ve konuşurken bir yandan da tozları alın. Bunu yaptığınızda temizlik çok daha keyifli hale gelir, gözünüzde büyümez.

4. Temizlik ürünlerini en kolay ulaşabileceğiniz şekilde yerleştirin.

Yer temizleme ürünlerini bir yere, toz alma ürünlerini ayrı bir yerde gruplayarak yerleştirin. Böylece vaktiniz temizlik esnasında doğru ürünü aramakla geçmez, vakitten kazanmış olursunuz.

5. Robot süpürgeden yardım alın.

5. Robot süpürgeden yardım alın.

Piyasada sayısız robot süpürge var. Bu robot süpürgelerden hangisinin sizin için en iyisi olabileceğini keşfedin ve onun da yardımıyla zemin temizliğini hızlıca halledin. Bizim favori robot süpürgemiz Philips 7000 serisi! Bu robot süpürge hem kuru hem de ıslak temizleme yapabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Leke çıkarıcı mendillerden faydalanın.

Bir yerlere devamlı olarak bir şeyler döküyorsanız leke çıkarıcı mendiller sizin için temizliğin en önemli parçası bile olabilir. Bu mendiller sayesinde koltuk ve halıya dökülen lekeleri hızlıca temizlersiniz, aradan çıkarmış olursunuz.

7. Günlük bir temizlik rutini oluşturun.

Bu temizlik rutini için günde 10-15 dakikanızı ayırabilirsiniz. Gece yatmadan veya işe gitmeden önce bu rutini gerçekleştirebilirsiniz. Evi hemen bir toparlayıp hızlıca süpürerek temizliği tamamlamış olursunuz.

8. Özellikle lavabo ve duşta kir biriktirmemeye çalışın.

Kirler durdukça temizlemesi çok daha zor bir hal alır. Bu nedenle kirler iyice kalıcı hale gelmeden temizlemek gerekir. Her kullanımdan sonra lavabo ve duşa şöyle hızlıca bir temizlerseniz bu sorun ortadan kalkmış olur.

9. Toz almak için mikrofiber bezleri ya da tek kullanımlık temizlik bezlerini kullanın.

Toz alırken tozları tek seferde toplayıp temizlemek çok zor oluyor. Bunu yaşamamak için mikrofiber bezler çok işlevsel. Bu bezler sayesinde toz almanın zahmeti azalıyor. Tek kullanımlık temizlik bezleri de aşırı pratik olduğu için toz almayı hızlandırıyor.

10. Küçük eşyaları kutularda kategorize edin.

Eğer ki küçük eşyalarınız varsa ve bunlar ortadaysa toza sebep olabilirler. Bunun yaşanmaması ve temizliğin kolay olması için onları olabildiğince kutulara koyarak saklarsanız temizlik süreciniz çok daha azalır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın