Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yapmayı Sevmeyenler İçin 10 Hayat Kurtaran Yöntem

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.04.2026 - 12:01

Temizlik yapmak bazı kişiler için çoğu zaman bir eziyet olabiliyor. Ama bir yandan da dağınıklığa müdahale etmek gerekiyor. İşte tam bu noktada hayat kurtaran yöntemler devreye giriyor. Daha az çabayla gerçekten temiz bir ev hissi yaratmak mümkün! Gelin, detaylara birlikte bakalım. 👇

1. Toplu temizlik yerine, parça parça ilerle!

Bütün evi tek seferde temizleme fikri ilk aşamada fazla yorucu olabilir. Bunun yerine işi parçalara bölmek daha mantıklı! Mesela bir günü yalnızca mutfağa ayırırken başka bir gün banyo temizliğine geçebilirsin. Bu yöntemle hem daha az yorulur hem de evin her bir köşesini güzelce temizlemiş olursun.

2. Dağınıklığı azaltırsan, temizlik ihtiyacı da azalır!

Gerçek şu: Ne kadar az eşya, o kadar az temizlik! Etrafta ne kadar çok eşya olursa, o kadar da toz birikir! Minimalist olmak zorunda değilsin ama gereksiz eşyalardan kurtularak daha derli toplu bir ortam yaratabilirsin. Böylece hem ev daha ferah görünür, hem de yaptığın temizlik daha uzun süre kalıcı olur.

3. Bir yeri temizlemek için kirlenmesini bekleme!

Temizlik yapmaktan nefret edenlerin en büyük hatası, işleri biriktirmek! Halbuki asıl olay kirlenmeden müdahale etmek! Mesela duş sonrası banyoyu temizle, mutfakta yemek yaptıktan sonra ocağı ve tezgahı anında sil. Bu basit alışkanlıkları edinirsen büyük temizliklere ihtiyaç kalmaz!

4. Temizliği bir rutin haline getir!

Temizlik yapmak için sürekli belli bir zaman belirlersen, o gün geldiği zaman yine temizlik yapmak istemeyebilirsin. Böyle devam edince de sonsuz bir erteleme döngüsüne girebilirsin. Bunun yerine alışkanlık oluştur, mesela her akşam 10 dakika toparlamak gibi. Bu süre kısa olduğu için gözünde büyümez! Ama etkisi düşündüğünden çok daha büyük olur.

5. Philips OneUp 5000 Serisi ile hayatını kolaylaştır!

Kabul edelim, klasik temizlik yöntemleri artık geride kaldı! İşleri daha kolay ve eğlenceli hale getirmek için farklı yöntemlere başvurmak gerekiyor. Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop sayesinde temizlik bir zorluk olmaktan çıkıyor! Philips OneUp Elektrikli Mop, kirli suyu çekerken zemine temiz su veriyor, yani klasik paspas gibi kiri yaymıyor. Ayrıca kovayla uğraşma, sıkma derdi yok! 70 dakikaya kadar çalışabilmesi de büyük avantaj, tek şarjla evi kolayca temizleyebiliyorsun. Kısacası temizlikten nefret ediyorsan, bu ürün tam sana göre!

6. "Mükemmel temizlik" fikrinden vazgeç!

Evin her köşesi her daim pırıl pırıl olmak zorunda değil. Bu beklenti seni temizlikten daha çok soğutur. Bunun yerine evin yeterince temiz olmasını sağlamak ideal! Bu bakış açısı seni rahatlatır ve daha sürdürülebilir bir düzen kurmanı sağlar. Çünkü mükemmeliyetçilik, işi daha da ertelemene yol açabilir.

7. Kendine bir temizlik kiti hazırla!

Her bölgenin temizliği için farklı malzeme aramak aşırı yorucu! Bunun yerine küçük bir temizlik kutusu yap. İçine bez, sprey, sünger koy. Böylece temizlik yapmak istediğinde malzeme arama derdiyle uğraşmazsın. Çünkü temizlikte en zor şey işe başlamaktır, gerisi zaten bir şekilde geliyor.

8. Temizlik yaparken kendini motive et!

Temizliği daha eğlenceli hale getirmek istiyorsan, kendini bir şekilde motive etmelisin. Mesela favori şarkılarını dinleyerek veya sevdiğin bir podcast'i açarak işe başlayabilirsin. Bu şekilde temizliğe girişirsen, fark etmeden birçok yeri toplamış olduğunu fark edeceksin!

9. Önce görünen yerleri temizle!

Motivasyon için hızlı sonuç şart! O yüzden önce göze en çok batan yerleri temizle. Masa, tezgah, salon… Bu alanlar toparlanınca ev zaten daha temiz görünür. Sonra detaylara yavaş yavaş girersin. Dağınıklık ortadan kalkınca, temizleme isteğin de artar!

10. 2 dakika kuralını uygula!

Nedir bu kural? Eğer bir işi yapmak 2 dakikadan kısa sürüyorsa erteleme, direkt yap! Bu kadar basit. Mesela kirli tabağı makineye koymak, sehpadaki dağınıklığı toplamak, banyodaki aynayı silmek… Bunlar gözünde büyüdüğü için birikiyor aslında. Ama tek tek baktığında hepsi 1-2 dakikalık işler. Bu kuralı uyguladığında temizlik hiçbir zaman büyük bir işe dönüşmüyor.

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
