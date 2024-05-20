Temizlik Yapmanın Huzur Vermesinin 11 Sebebi

Dağınık bir ortamda kontrolü kaybetmiş gibi hissedebiliriz. Mesela, bir kitap okumak istiyoruz ama etrafımızdaki dağınıklık konsantre olmamızı engelliyor. Temizlik yapmak ise bu dağınıklığı ortadan kaldırarak bize kontrol duygusu verir.

Bu da kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. 'Artık bu dağınıklığa son!' diyerek işe başlamak ve her şeyi yerli yerine koymak, kendimizi daha güçlü ve organize hissetmemize yardımcı olur.