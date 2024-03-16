Temizlik Yapmak Seni Ne Kadar Rahatlatıyor?

Senin için temizliğin rahatlatma etkisi moduna göre değişiklik gösteriyor. Bazı günler temizlik yapmak adeta eziyet gibi geliyor, bazı günlerse durduk yere saatlerce temizlik yapmak istiyorsun. Bu tamamen modunun belirlediği bir şey. Sen, sana neyin iyi geleceğini gayet iyi biliyorsun!