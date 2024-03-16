Temizlik Yapmak Seni Ne Kadar Rahatlatıyor?
Temizlik Yapmak Seni Ne Kadar Rahatlatıyor?
Temizlik yapmak kimileri için rahatlatıcı, kimileri içinse işkencedir. Ama bakalım sen hangi taraftasın? Testi çöz, cevabı gör!
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1. Günlük temizlik yapar mısın?
2. Temizlik yapmak için ayırdığın kıyafetlerin var mı?
3. Sence temizlik yapmanın en eğlenceli yanı ne?
4. Peki sence temizlemesi en keyifli yer neresi?
5. Bir de kötü yanından bahsedelim… Temizlik yapmayı en çekilmez hale getiren şey ne?
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6. Başkasının evine gittiğinde “Keşke izin verse de şurayı temizlesem” diye içinden geçirdiğin oldu mu hiç?
7. Temizlik bittiğinde ne yaparsın?
8. Son olarak, temizlik yapmak parayla olsaydı kredi çeker yine de yapar mıydın?
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