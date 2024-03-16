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Temizlik Yapmak Seni Ne Kadar Rahatlatıyor?

etiket Temizlik Yapmak Seni Ne Kadar Rahatlatıyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 10:01

Temizlik yapmak kimileri için rahatlatıcı, kimileri içinse işkencedir. Ama bakalım sen hangi taraftasın? Testi çöz, cevabı gör!

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1. Günlük temizlik yapar mısın?

2. Temizlik yapmak için ayırdığın kıyafetlerin var mı?

3. Sence temizlik yapmanın en eğlenceli yanı ne?

4. Peki sence temizlemesi en keyifli yer neresi?

5. Bir de kötü yanından bahsedelim… Temizlik yapmayı en çekilmez hale getiren şey ne?

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6. Başkasının evine gittiğinde “Keşke izin verse de şurayı temizlesem” diye içinden geçirdiğin oldu mu hiç?

7. Temizlik bittiğinde ne yaparsın?

8. Son olarak, temizlik yapmak parayla olsaydı kredi çeker yine de yapar mıydın?

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Rahatlatma konusunda pek bir etkisi yok gibi…

Açıkça söyleyelim, temizlik yapmayı pek sevmiyor gibisin. Ama üzülme, bu konuda yalnız değilsin! Çoğu kişi senin gibi temizlik yapmaya üşeniyor, temizliği vakit kaybı olarak görüyor. Tabii bu pis birisin anlamına gelmiyor! Sadece temizlik yapmayı pek sevmiyorsun, o kadar…

Moduna göre değişiyor…

Senin için temizliğin rahatlatma etkisi moduna göre değişiklik gösteriyor. Bazı günler temizlik yapmak adeta eziyet gibi geliyor, bazı günlerse durduk yere saatlerce temizlik yapmak istiyorsun. Bu tamamen modunun belirlediği bir şey. Sen, sana neyin iyi geleceğini gayet iyi biliyorsun!

Temizlik senin için terapi gibi!

Senin için temizlik demek, 10 seans psikolog seansına gitmiş gibi rahatlamak demek! Temizlik yapmak sana çok iyi geliyor, ovaladıkça tüm dertlerini üzerinden atıyorsun. Bu yüzden de sık sık temizlik yapıyorsun. Çok şanslısın ki sana iyi gelen şeyi keşfetmişsin!

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