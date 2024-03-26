Temizlik Yapmadan Kaç Gün Yaşayabilirsin?
Temizlik Yapmadan Kaç Gün Yaşayabilirsin?
Bazıları vardır ki, temizlik yapmadan bir günü bile geçirmek onlara zor gelir. Peki sen temizlik yapmadan kaç gün durabilirsin? Bu testin sonucunda bunu öğreniyorsun!
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1. Diyelim ki çok hasta oldun ama ev de çok pis. Ne yaparsın?
2. Evine misafir geleceğini öğrendiğinde apar topar temizlik yapar mısın?
3. Akşam yatmadan önce mutfağı son kez toplar mısın?
4. Tatilden eve döndüğünde ilk yaptığın şey ne olur?
5. Yakınların evine gelince genelde ne derler?
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6. Nevresim takımını ne kadar sürede bir değiştirirsin?
7. Temizlik yapmak senin için ne ifade ediyor?
8. Son olarak, evcil hayvanın var mı?
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Bir gün bile durmanın imkanı yok !