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Temizlik Yapmadan Kaç Gün Yaşayabilirsin?

etiket Temizlik Yapmadan Kaç Gün Yaşayabilirsin?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 11:31

Bazıları vardır ki, temizlik yapmadan bir günü bile geçirmek onlara zor gelir. Peki sen temizlik yapmadan kaç gün durabilirsin? Bu testin sonucunda bunu öğreniyorsun!

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1. Diyelim ki çok hasta oldun ama ev de çok pis. Ne yaparsın?

2. Evine misafir geleceğini öğrendiğinde apar topar temizlik yapar mısın?

3. Akşam yatmadan önce mutfağı son kez toplar mısın?

4. Tatilden eve döndüğünde ilk yaptığın şey ne olur?

5. Yakınların evine gelince genelde ne derler?

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6. Nevresim takımını ne kadar sürede bir değiştirirsin?

7. Temizlik yapmak senin için ne ifade ediyor?

8. Son olarak, evcil hayvanın var mı?

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Bir gün bile durmanın imkanı yok!

Sen o kadar temizlik bağımlısısın ki, eğer günlük temizlik yapmazsan içine dert oluyor. Bu yüzden işlerini temizliğe göre ayarlıyor, en yoğun günlerinde de hiç olmazsa evi şöyle bir süpürüp siliyorsun. Böylece her zaman her yer tertemiz kalıyor. Senin de en büyük amacın bu değil mi zaten?

En fazla bir hafta!

Sen çok temizlik bağımlısı değilsin ama yaşadığın yerin temiz kalmasına önem veriyorsun. Bu yüzden de her hafta güzel bir temizlik yapıyor, yaşadığın alanı güzelleştiriyorsun. Ama şunu söylemeden geçmeyelim, eğer ki kendini kötü hissedersen o hafta temizliği atlayabiliyorsun. Çünkü hiçbir şeyin senin daha iyi hissetmenden önemli olmadığını biliyorsun. Hem temizliği hem de kendini ön plana koyduğun için seni tebrik ediyoruz!

Haftalar desek abartmış olur muyuz?..

Ah ah… Sana ne desek gerçekten bilemedik! Sen temizlik yapmayı pek sevmiyorsun. O yüzden de temizlik yapmak sana işkence gibi geliyor. İstiyorsun ki biri senin yerine her yeri silip süpürsün, güzelce tozları alsın. Çünkü temizliğin her aşaması sana acı veriyor. Ayrıca temizliği de vakit kaybı olarak görüyorsun. Ne diyelim, el mahkum…

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Bir gün bile durmanın imkanı yok !