Temizlik Yapmadan Kaç Gün Yaşayabilirsin?

Sen çok temizlik bağımlısı değilsin ama yaşadığın yerin temiz kalmasına önem veriyorsun. Bu yüzden de her hafta güzel bir temizlik yapıyor, yaşadığın alanı güzelleştiriyorsun. Ama şunu söylemeden geçmeyelim, eğer ki kendini kötü hissedersen o hafta temizliği atlayabiliyorsun. Çünkü hiçbir şeyin senin daha iyi hissetmenden önemli olmadığını biliyorsun. Hem temizliği hem de kendini ön plana koyduğun için seni tebrik ediyoruz!