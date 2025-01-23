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Temizlik Yapma Motivasyonunu Artıracak 10 Şey

etiket Temizlik Yapma Motivasyonunu Artıracak 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 11:31

Temizlik yapmak bir saatse temizlik motivasyonunun gelmesi saatlerimizi alabiliyor. Bir yandan da dağınık bir ortamda yaşamanın stresi basarken motivasyon hiç kalmıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, temizlikte motivasyonunuzu nasıl artırabilirsiniz işte cevabı!

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1. Müzik listesi hazırlayarak kendinizi motive edin.

Temizlik yapmanın çok da eğlenceli bir yanı olmadığı konusunda hemfikiriz. Ne kadar sıkıcı olsa da yapma mecburiyetinde olduğumuz için bunu eğlenceli hale getirmek sizin elinizde! Temizlik yaparken dinlemek istediğiniz müziklerden oluşan bir playlist hazırlayın. Eğlenceli şarkılar seçerseniz işler daha iyi yürür.

2. Temizlik sonrası için kendinize ödül şartı koyun.

Ee bu kadar çabanın bir ödülü olmasın mı? Temizliğinizi bitirdiğinizde çabanızı takdir edecek kadar iyi bir ödül seçin ki kendinizle gurur duyun. Bu herhangi bir şeyi içeren motivasyon kaynağı olabilir. Yeter ki sizi tatmin etsin.

3. İşlerinizi parça parça yapın.

Bir anda tüm evi indirip temizlik yapma gibi bir fikriniz varsa bence üşenmeniz oldukça normal. Her güne farklı bir iş koyup, odaları bölebilirsiniz. Ya da her odanın arasında dinlenmek için bir mola koyun.

4. Temizliğin öncesi ve sonrasını düşünün.

Ne kadar dert ederseniz edin, siz el atmadıktan sonra o ev istediğiniz gibi olmayacak. Temiz bir evin hayalini önce düşünün, sonra da gerçekleştirmek için ilk adımı atın. Bu başarma hissi diğer temizlik günleri için de işe yarar.

5. Temizliğinizle sevdiğiniz kokuları birleştirin.

Keyif aldığınız bir koku motivasyonunuzu artırmak için oldukça yeterli nedenlerden biri. Lavanta ya da limon kokusu en basit örneklerden biri. Temizlik yapmanızı olumlu etkileyecek her kokuyu mutlaka dahil edin.

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6. Yalnız başınıza temizlik yapmayın!

Eğer temizlik yapmak size zor geliyorsa yanınıza aile üyelerinden birini çağırabilirsiniz. Birlikte sohbet ederek işinizi daha eğlenceli yapmanızı sağlar. Ayrıca saatlerce yapacağınız işi bir bakmışsınız bir saatte bitmiş!

7. Temizliğin evinize olan faydalarını düşünün!

Temizlik yapmanın stresini değil pozitif yanlarını düşündüğünüzde sizi harekete geçirmek için yeterli bir neden olabilir. Dağınık bir ortam, enerjinizi dibe çöktürür. Temiz bir alanın size verdiği huzuru aklınıza getirin ve işe koyulmaya başlayın!

8. Zamanla kendi düzeninizi oluşturabileceksiniz.

Şimdi size temizlik yapmanın zor gelmesinin yanlarından biri de kendi düzeninizin olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Düzenli bir temizlik alışkanlığı, işleri daha hızlıca halletmenizi sağlayacak ve işler çok fazla birikmeden hemen adım atabileceksiniz.

9. Sosyal medyanın ilham veren enerjisinden yararlanın.

Son zamanlarda bir akım haline gelen 'clean with me' videoları temizlik yapma motivasyonu bulamayanlar için faydalı bir ilham kaynağı. Diğer insanların temizlik yapma deneyimlerini izlemek, harekete geçmenizi sağlayabilir.

10. Temizlik malzemelerinizi organize bir şekilde saklayın.

Erişimi kolay olan ve organize bir temizlik alanınızın olması baktıkça temizlik yapma isteğinizin gelmesini sağlayabilir. Ayrıca temizlik yaparken istediğiniz bir malzemeyi bulamamak büyük zaman kaybına uğratacağından motivasyonunuzu da düşürür.

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