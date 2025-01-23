Temizlik Yapma Motivasyonunu Artıracak 10 Şey
Temizlik Yapma Motivasyonunu Artıracak 10 Şey
Temizlik yapmak bir saatse temizlik motivasyonunun gelmesi saatlerimizi alabiliyor. Bir yandan da dağınık bir ortamda yaşamanın stresi basarken motivasyon hiç kalmıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, temizlikte motivasyonunuzu nasıl artırabilirsiniz işte cevabı!
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1. Müzik listesi hazırlayarak kendinizi motive edin.
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2. Temizlik sonrası için kendinize ödül şartı koyun.
3. İşlerinizi parça parça yapın.
4. Temizliğin öncesi ve sonrasını düşünün.
5. Temizliğinizle sevdiğiniz kokuları birleştirin.
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6. Yalnız başınıza temizlik yapmayın!
7. Temizliğin evinize olan faydalarını düşünün!
8. Zamanla kendi düzeninizi oluşturabileceksiniz.
9. Sosyal medyanın ilham veren enerjisinden yararlanın.
10. Temizlik malzemelerinizi organize bir şekilde saklayın.
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