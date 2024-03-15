Temizlik Yaparken Seni Motive Eden Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Temizlik Yaparken Seni Motive Eden Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Konu temizlik olunca insanın kendisini motive eden şeylerin olması olmazsa olmaz. Bakalım seni motive eden şey ne?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, temizlik yaparken nasıl şarkılar dinlemeyi tercih ediyorsun?
2. Peki temizlikte senin en büyük yardımcın bunlardan hangisi?
3. Bu temizlik aktivitelerinden birini seçmeni istiyoruz!
4. Evin hangi bölümünü temizlemek senin daha çok hoşuna gidiyor diye sorsak?
5. Temizlik senin için nasıl bir anlam taşıyor?
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6. Şöyle sağlam bir temizlikten sonra kendini nasıl ödüllendirirsin?
7. Temizlik bir renk olsa sence hangisi olurdu?
8. Son olarak temizlik bittiğinde senin en çok mutlu eden şey bunlardan hangisi?
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